El Partizán sale al paso de los rumores con Joan Peñarroya

El entrenador catalán lleva días sonando con fuerza para hacerse cargo de la entidad serbia que disputa la Euroliga

Sí, pero no. Si desde la propia Serbia informaban recientemente sobre la cercana contratación de Joan Peñarroya como entrenador del Partizán, sustituyendo así a un Zeljko Obradovic que optó por dimitir, ha sido ahora el propio club de los balcanes el que ha recalcado que por ahora no se ha cerrado acuerdo alguno con ningún técnico; es decir, no descartan al catalán, pero sí que su llegada sea inminente.

"A dos días del derbi contra el Estrella Roja, todos los pensamientos en el Partizan se centran en este duelo. El Partizan no ha firmado contrato con un nuevo entrenador y, por la presente, insta a los medios de comunicación a no difundir los rumores actuales. El club opera con estabilidad y ofrece el máximo apoyo al cuerpo técnico actual durante la preparación para el próximo derbi", expresa el comunicado oficial.

Más allá del entrenador que terminen eligiendo, la realidad es que el conjunto serbio lo está pasando realmente mal en estos primeros meses de curso, sobre todo respecto a una Euroliga en la que ocupan la decimosexta posición con un irregular balance de 5 victorias y 9 derrotas, el mismo que tienen el París, Baskonia, Efes y Bayern.

Los números de Joan Peñarroya

Volviendo a Peñarroya, lo cierto es que suena a gran oportunidad para él. Pese a no conseguir las metas marcadas en la Ciudad Condal, su trayectoria en otros equipos como Baskonia le avalan, por lo que no extraña que Partizán se fije en él. Además, coger a un equipo en tan horas bajas siempre es un reto complicado, pero a su vez da un amplio margen de mejora.

En cuanto a los números del técnico en su periplo por la ciudad catalana, tenemos que ha dirigido un total de 98 partidos oficiales con un balance de 55 victorias y 43 derrotas. Con tal balance no sorprende que no haya conseguido ningún título y que hayan terminado por prescindir de sus servicios para incorporar a Xavi Pascual como nuevo jefe del banquillo.

En busca del entrenador... tras el derbi

Está claro que Partizán va tras los pasos de un técnico, pero de igual modo tienen claro que batir al Estrella Roja es el primer paso para que el equipo vaya asomando cabeza. En esa línea, anuncias que todas las entradas están agotadas. "El interés es enorme, por lo tanto, se cree con razón que Belgrado volverá a ser la capital del baloncesto de Europa este viernes", agregan.