Villarreal 2-3 Copenhague: el submarino se hunde y se despide de la Champions

El Villarreal afrontaba su última baza para seguir en la Champions ante un Copenhague que tenía a tiro los puestos de la clasificación hacia la siguiente ronda. A pesar de que los de Marcelino empataron hasta en dos ocasiones, un gol en el minuto 90 de los daneses dejaron al equipo groguet sin opciones de seguir avanzando en la Champions

La primera de las finales llegaba a La Cerámica este miércoles para el Villarreal que se enfrentaba a un Copenhague que se encontraba cerca de los puestos de clasificación para la siguiente ronda en la Champions. El partido estuvo lleno de ritmo, emoción y sobre todo goles en el que el submarino amarillo llegó a empatar hasta en dos ocasiones pero la falta de competitividad del equipo en la competición intercontinental los acabó condenando sin opciones para avanzar hacia la siguiente ronda. El gol de Cornelius en el 90' apuntilló a un equipo que solo le queda el orgullo en los dos partidos que le restan.

Sorpresa negativa nada más empezar

El partido comenzó y prácticamente cuando la gente aún no se había sentado a verlo ya sea en la grada o el sofá de su casa, llegó el primero del Copenhague en el primer minuto de juego. El submarino amarillo encalló en los primeros minutos pero quedaba todo el partido por delante para que los de Marcelino que reaccionaron bien con llegadas y disparos peligrosos a través de Buchanan y Alberto Moleiro y es que parece que este gol inicial despertó a los groguets que en los minutos posteriores al gol desarrollaron buena parte del juego en campo rival. El gol de los daneses lo anotó Elyounoussi.

Por otro lado, el equipo danés, el cual aguardaba en su área las acometidas del Villarreal, salía con fuerza cada vez que cogía el balón y llegaba al área rival con relativa facilidad. Después de una breve reacción del Villarreal, los visitantes se hicieron con el control con varias llegadas y alguna que otra intervención de Luiz Junior. Es cierto que a pesar de que los de Marcelino perdieron la posesión y sufría en defensa, llegaban con peligro donde hay que destacar una ocasión de Comesaña que no remató una gran asistencia de Pepé.

Por otro lado, los de Neestrup tenían controlado el partido y cuando se acercaban a la meta rival, creaban todo el peligro posible. Lo cierto es que el Villarreal tenía peligro arriba y tuvo ocasiones de gol pero en esta primera mitad no terminó con hacerse con el control del partido.

Un comienzo loco de la segunda mitad

Lo cierto es que nadie esperaba un guion similar al de la primera mitad pero en este caso ha sido aún más sorprendente. Al igual que ocurrió en la primera mitad, llegó un gol en el primer minuto pero en este caso fue para el Villarreal que tras un centro de Ilias, remató Comesaña en colaboración con el defensa rival pero es que el giro de este guion llegó un minuto después, donde el Copenhague anotó el segundo cuando nadie se había hecho el cuerpo a este empate que duró prácticamente nada.

Los minutos avanzaban y a pesar de tener el partido bajo control, una jugada de Pedraza que combinó con Oluwaseyi acabó con un disparo de este y con el balón en el fondo de las mallas. Los de Marcelino habían logrado hacer lo más difícil en un partido vibrante. Tras el gol, fue adueñándose cada vez más del partido y el equipo marchaba en búsqueda del tercero y prácticamente tenían encerrados a sus rivales en los últimos diez minutos. El paso de los minutos jugaba en contra de un Villarreal que apretaba pero necesitaba dar un paso más. Cuando se estaba acabando la esperanza, la cosa fue a peor porque llegó el tercero del Copenhague, un verdadero mazazo para los de Marcelino. Anotó Cornelius tras un mal despeje de Pau Navarro. Tras este gol, el Villarreal dijo fin a la competición.