La curiosa teoría de Marcelino sobre un sándwich con la que compara la situación de Xabi Alonso

El entrenador del Villarreal ha analizado el momento que está viviendo el entrenador del Real Madrid en el banquillo, sobre todo tras la derrota ante el Celta, además de valorar la temporada que está firmando en el Villarreal y su "ilusión" de poder seguir en puestos de Champions

El Villarreal, que viene de ganar al Getafe en La Cerámica, está firmando una gran temporada en LaLiga, muy diferente a sus actuaciones en la UEFA Champions League. No obstante, los de Marcelino han logrado seis victorias en los últimos seis partidos del campeonato doméstico. Por otro lado, el entrenador asturiano ha hecho balance de la situación de un compañero suyo en los banquillos en España, como es Xabi Alonso en el Real Madrid. El tolosarra podría estar ante sus últimos días en el conjunto blanco y el asturiano ha querido comparar este momento con el de un sándwich.

Marcelino y la teoría del sándwich

Marcelino concedió una entrevista a El Larguero donde habló de todo lo relacionado con el Villarreal, pero también fue preguntado por la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid, que está en la cuerda floja tras una reunión mantenida por los dirigentes de la entidad merengue tras la derrota ante el Celta: "Siempre me fastidia ver a un compañero en una situación incómoda, siempre te pones en situaciones que te ha tocado vivir. Los entrenadores vivimos el triunfo en soledad y el triunfo en más soledad. Nuestro trabajo no nos garantiza el éxito. El éxito nos lo garantizan el rendimiento de los futbolistas y los buenos resultados.

En este sentido, Marcelino comparó la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid con un sándwich: "Yo siempre digo que el entrenador es como un sándwich. Nosotros somos el jamón y el queso que van en el medio. Por arriba tienes una capa de pan que son los que mandan, los que dirigen. Y por debajo están los futbolistas. Que son los verdaderos protagonistas del juego y los que hacen al entrenador ganar partidos. Pero cuando el jamón y el queso no tienen absoluta capacidad de mando sobre la capa de abajo, está en claro déficit". Sin embargo, cabe recordar que el técnico tolosarra se mostró confiado en la rueda de prensa posterior al duelo contra el Celta.

Marcelino 'sueña' con clasificarse de nuevo a Champions League

De la misma manera, Marcelino siguió explicando que "yo, como lo he vivido... El futbolista tiene que percibir que el entrenador es el que manda. Y si no es así estamos en dificultad. Los dirigentes lo que tienen que hacer es manifestarte absoluta confianza y poder en la toma de decisiones. Y el día en que los que manden en el club duden de la capacidad y rendimiento del entrenador tienen que darnos paso".

Por otro lado, el entrenador del Villarreal analizó el momento de su equipo en este punto de la temporada, en el que se sitúan terceros en LaLiga con 35 puntos, a uno del Real Madrid y cinco del Barcelona con un partido menos: "Estamos enormemente agradecidos y satisfechos con el rendimiento de estos jugadores. Nosotros pensamos en ganar, y para nosotros es una gran satisfacción estar ahí tan cerca del Madrid y Barcelona después de tantos partidos jugados. Tenemos la ilusión de seguir ahí el máximo tiempo posible. Para el Villarreal sería la primera vez en su historia que vuelve a jugar Champions League dos veces seguidas, es un buen reto".