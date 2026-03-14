Quique Sánchez Flores, explota por el añadido: “Llevamos 18 minutos de descuento en dos partidos, me parece una barbaridad”

Quique Sánchez Flores criticó el largo tiempo añadido tras el empate del Deportivo Alavés y aseguró que “18 minutos de descuento en dos partidos me parece una barbaridad”

El duelo entre el Deportivo Alavés y el Villarreal CF terminó dejando sensaciones completamente distintas en ambos vestuarios. Lo que parecía una victoria trabajada para el conjunto vitoriano terminó transformándose en un empate doloroso después de que Nicolas Pépé apareciera en los instantes finales para firmar el 1-1.

El encuentro, disputado en Mendizorroza y correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports, se decidió prácticamente en el último suspiro. Cuando el marcador ya parecía definitivo, el atacante del Villarreal sacó una acción individual brillante en el minuto 97, silenciando a la grada local y rescatando un punto para el equipo dirigido por Marcelino García Toral.

Un final cruel para el equipo vitoriano

Durante gran parte del partido, el Alavés dio la impresión de tener el encuentro bajo control. El equipo se mostró ordenado en defensa, competitivo y muy concentrado en cada fase del juego. Esa solidez hacía pensar que los tres puntos se quedarían en casa, algo que habría supuesto un paso importante en su lucha por la permanencia.

Sin embargo, el fútbol a menudo guarda giros inesperados. Cuando el reloj superaba el tiempo reglamentario y el público ya celebraba una victoria muy valiosa, apareció la calidad individual del Villarreal para cambiar el desenlace del partido.

El empate tuvo consecuencias emocionales muy distintas para cada equipo. Para el Alavés fue un golpe duro tras un encuentro muy serio; para el Villarreal, en cambio, significó rescatar un punto vital que mantiene al equipo en la pelea por los puestos europeos.

Quique Sánchez Flores critica los largos descuentos

Tras el partido, el entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, mostró su incomodidad por la cantidad de minutos añadidos en los últimos encuentros de su equipo. En declaraciones posteriores al choque, el técnico señaló que existe cierta sensación de exceso en los tiempos de descuento.

El entrenador recordó que en su debut en el banquillo, frente al Valencia CF en Mestalla, su equipo también sufrió un desenlace negativo en los minutos finales. En aquella ocasión, el Alavés iba por delante en el marcador y terminó perdiendo tras un largo tiempo añadido.

Según explicó el técnico, en apenas dos partidos su equipo ha tenido que disputar 18 minutos de prolongación, algo que considera excesivo teniendo en cuenta que, a su juicio, el Alavés no es un conjunto que suela perder tiempo deliberadamente durante los encuentros.

Confianza en el trabajo del equipo pese al resultado

A pesar de la frustración por el desenlace, Quique Sánchez Flores quiso destacar la actitud competitiva de sus jugadores. El entrenador considera que el empate no se produjo por errores graves de su equipo, sino por la gran calidad de la acción individual que terminó en el gol del Villarreal.

El técnico también aprovechó para enviar un mensaje de optimismo a la afición. Aunque su balance inicial al frente del equipo es de una derrota y un empate, asegura estar satisfecho con lo que ha visto en estas primeras semanas de trabajo.

Según explicó, el equipo ha mostrado carácter, compromiso y capacidad para competir, aspectos que considera fundamentales para alcanzar el objetivo de la permanencia. Además, lamentó especialmente que la afición no pudiera celebrar la victoria después del esfuerzo realizado por los jugadores durante todo el partido.

En cualquier caso, el entrenador confía en que, si el Alavés mantiene ese nivel de competitividad en los próximos encuentros, terminará sumando los puntos necesarios para asegurar la salvación en la recta final del campeonato.