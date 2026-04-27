Sevilla, Bellerín, Luis García, Barcelona, Toni Martínez... La lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 32 de LaLiga EA Sports

Una nueva derrota del Sevilla, un punto salvado para el Betis por Bellerín, otra victoria del Barça o los dos goles del jugador del Alavés, protagonistas de la jornada 32

Casi acabada la jornada 32 en LaLiga EA Sports, aún pendientes del partido de este lunes que cierra la jornada entre el Levante y el RCD Espanyol, sacamos la lupa de ESTADIO Deportivo para analizar que es lo más destacado de este fin de semana en Primera división.

El Sevilla vuelve al descenso por primera vez desde agosto

El conjunto que entrena Luis García Plaza acumula, tras el 2-1 de este domingo en El Sadar contra Osasuna, cinco derrotas en las últimas seis jornadas, por lo que terminará la jornada número 32 en puestos de descenso por primera vez desde la segunda cita del campeonato. No había estado en las últimas tres posiciones desde el pasado mes de agosto.

63 de los últimos 69 puntos para el Barça de Flick

Ganador en Getafe por 0-2, el FC Barcelona ya se siente virtualmente campeón de LaLiga EA Sports, con once puntos a falta de quince por jugarse, después de su imponente marca en las últimas 23 jornadas, en las que ha ganado 21 de sus partidos, sumando 63 de los últimos 69 puntos en su poder.

El efecto goleador de Bellerín en el Betis

Héctor Bellerín fue el autor del gol del empate del Real Betis ante el Real Madrid este fin de semana en La Cartuja. Se trata del segundo gol de la temporada para el catalán, los cuales han servido al conjunto verdiblanco para sumar puntos. El primero de sus tantos también sirvió para igualar un marcador adverso en el mismo escenario, el estadio La Cartuja de Sevilla, contra el Celta de Vigo, significando también para el 1-1, el pasado 15 de marzo.

Racha salvadora de Toni Martínez

Toni Martínez marcó los dos goles de la remontada del Deportivo Alavés frente al Mallorca (2-1) para abandonar la zona de descenso. El futbolista del cuadro vitoriano ha anotado seis goles en las últimas cinco jornadas para el conjunto vasco, que sumó dos victorias y dos empates y sufrió una derrota en ese recorrido más reciente.

El Elche vive su mejor racha para salvarse

El conjunto ilicitano venció este domingo (1-2) al Oviedo para alcanzar las últimas cinco jornadas su mejor racha de la temporada, con tres victorias seguidas que lo acercan a la permanencia, tras imponerse sucesivamente al Valencia (1-0), al Atlético de Madrid (3-2) y al conjunto asturiano. Además, ha sumado doce de los últimos quince puntos en juego.