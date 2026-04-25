Alavés 2-1 Mallorca: Toni Martínez brilla en Mendizorroza para salir del descenso

La jornada 32 de LaLiga vio una gran remontada de los babazorros ante un conjunto balear inferior, donde el delantero blanquiazul fue la estrella de un encuentro clave en la lucha por la permanencia

Tarde soleada en el Estadio de Mendizorroza para presenciar un duelo vital por la permanencia entre Deportivo Alavés y RCD Mallorca. Segundo encuentro en la jornada 32 de LaLiga EA Sports, los equipos necesitaban una victoria para no caer a los puestos de descenso a acabar el fin de semana.

Con un conjunto babazorro muy superior al balear que se encontró con una obra de arte de Virgili en su gol. Los locales lograron una importantísima remontada tras el doblete de Toni Martínez para salir de los puestos de descenso.

El Mallorca se adelanta gracias al talento de Virgili

Inició el encuentro con una muy mala noticia para Quique Sánchez Flores. En su segunda carrera, Lucas Boyé frenaba en seco, caía al suelo y se llevaba la mano a los isquiotibiales de su pierna izquierda. Era el minuto 4 y el delantero babazorro se había roto, teniendo que ser cambiado por Diabate.

Establecido sobre un 5-3-2, el conjunto local se hizo con el control de la posesión ante un Mallorca que, sin balón, se replegaba, costándole entrar en el partido. Sin grandes ocasiones, llegaba el primer cuarto de hora con un Alavés más dominador.

Virgili abre la lata con un golazo

Antes del minuto 20, la igualdad se terminaría gracias a una muestra de calidad de Jan Virgili. El joven extremo del Mallorca recibió en la frontal, control con su pierna derecha orientado a portería y, tras mirar la posición de Sivera, mandó un disparo con rosca directo a su escuadra izquierda.

Se adelantaba el Mallorca cuando empezaba a entrar en calor, silenciando a un Mendizorroza que, hasta el momento, había visto a su equipo superior en el partido. Crecieron los bermellones tras el tanto.

Leo Román salva el empate

Poco a poco volvió a crecer el Alavés, encontrando una jugada clara para empatar. Tras un centro lateral, el balón le llegaba llovido a Tengalia, quien se inventó una chilena potente hacia Leo Román. El guardameta bermellón tuvo que tirar de reflejos para sacar una mano salvadora y desviar a saque de esquina.

Siguió presionando el equipo babazorro en busca del empate cuando se cumplía la media hora de juego. Sin embargo, tras no poder culminar su arreón, el Alavés fue perdiendo fuelle, igualando las fuerzas, mientras mantenían, sin peligro, la posesión del esférico.

Cumplido el tiempo reglamentario de la primera mitad, Javier Alberola decidió agregar 3 minutos más donde, sin grandes ocasiones y un Alavés que quiso apretar por el empate, el partido se marchó a vestuarios.

Un murciano que brilla en Mendizorroza

Comenzó la segunda parte con un Alavés muy activo, que buscó el empate con insistencia, teniendo una gran ocasión a los poco minutos. Rebbach se fabricó una jugada maradoniana por banda izquierda para acabar enviando un disparo potente sobre Leo Román, el cual acabó en saque de esquina tras tocar en Maffeo.

Tras mucho insistir, antes de la hora de partido llegaba la recompensa babazorra. Octavo saque de esquina para el Alavés que, tras ser perfectamente puesto al punto de penalti, era rematado por Toni Martínez a placer. El murciano hacía su decimo gol en Liga y Mendizorroza estallaba, impulsando a los suyos hacia la remontada.

Toni Martínez culmina la remontada

Cerca ya del minuto 70, y tras mucho intentarlo, Toni Martínez haría su segundo tanto de la tarde. El delantero comenzó una jugada con Ángel Pérez, habilitándolo en banda derecha, para que el lateral le devolviera el pase en el corazón del área. El murciano remató de primeras y, tras tocar en David López, el esférico acabó entrando en la portería de Leo Román.

Era mejor el Alavés en la segunda parte y, con el gol de la remontada, Mendizorroza se convertía en una fiesta viendo como su equipo salía del descenso.

Cambios como respuesta al marcador

Con la remontada local empezarían a moverse los banquillos, agotando ambos entrenadores sus sustituciones antes de llegar a los últimos cinco minutos reglamentarios. El Alavés comenzó a dosificar esfuerzos y entorpecer el ritmo de partido para que los minutos pasaran sin ocasiones, llevándolos hasta la codiciada victoria.

Por su parte, el Mallorca comenzó a hacerse con la posesión del esférico sin llegar a acercarse hasta los dominios de Sivera, con un Tenaglia dispuesto a hacer uno de los mejores partidos de la temporada.

Un descuento de infarto

Cumplidos los noventa minutos, Javier Alberola decidió añadir seis minutos más, donde la tensión empezó a hacerse palpable para ambos equipos. El Alavés, inteligentemente, comenzó a hacerse con el control del esférico para defenderse ante un Mallorca muy ansioso.

Sin grandes ocasiones y con Mendizorroza disfrutando con su equipo, el árbitro señalaba el final del encuentro y el Alavés abandonaba los puestos de descenso. Gran partido de los jugadores de Quique Sánchez Flores, muy superiores a un Mallorca que, de no ser por Virgili, no hubieran competido el partido.

Ficha técnica

2 - Alavés: Sivera; Ángel Pérez (Calebe, min.82), Jonny Otto, Tenaglia, Parada (Pacheco, min.82), Rebbach; Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Aleñá (Denis, min.63); Toni Martínez (Guridi, min.81) y Boyé (Diabate, min.5).

1 - Mallorca: Leo Román; Maffeo (Morey, min.86), Valjent, López, Mascarell, Mojica (Lato, min.86); Samu, Torre (Morlanes, min.71), Sergi Darder (Prats, min.82); Virgili y Muriqi.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-manchego). Mostró tarjeta amarilla a los locales Otto (min.26) y Parada (min.75) y a los visitantes Valjent (min.59)

Gol: 0-1. min. 18: Virgili. 1-1. min.56: Toni Martínez. 2-1. min.69: Toni Martínez.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el estadio de Mendizorroza ante 16.167 espectadores. Antes del encuentro se rindió homenaje a Ander Guevara por alcanzar 100 partidos con el Deportivo Alavés.