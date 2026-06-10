La opción de Denis Suárez comienza a tomar fuerza

El centrocampista ofensivo está feliz en el Deportivo Alavés, pero puede cambiar de aires para regresar al RC Celta durante este mercado de fichajes de verano. El club gallego y Claudio Giráldez tienen la opción sobre la mesa, mientras que el de Salceda de Caselas está abierto a regresar

El RC Celta ya planifica la próxima temporada en donde el club gallego tiene como objetivo darle una mejor plantilla a su entrenador Claudio Giráldez para así competir mejor en LaLiga, la UEFA Europa League y la Copa del Rey. El RC Celta va a reforzar la posición de centrocampista ofensivo con un jugador más, sin tener en cuenta a Fer López, por el que negocia la continuidad. Uno de los que más gusta es Brais Méndez, quien puede abandonar la Real Sociedad, pero en las últimas horas otro ex como es Denis Suárez también es una opción para el RC Celta.

El RC Celta y Claudio Giráldez, abiertos al regreso de Denis Suárez

Denis Suárez vuelve ser una opción para el RC Celta durante este mercado de fichajes de verano según informa As. El de Salcedas de Caselas es una de las opciones que maneja el club gallego para reforzar la posición de centrocampista ofensivo de cara a la próxima temporada.

El club gallego quiere potenciar dicha posición, contando con la continuidad de Fer López, con un futbolista más y la posibilidad de fichar a Denis Suárez gusta tanto al club gallego como a su entrenador Claudio Giráldez.

De hecho, Claudio Giráldez confirmó el verano pasado que el RC Celta quiso fichar a Denis Suárez. "Es un jugador que conocemos bien, es un jugador que nos gusta evidentemente pero no sé si hay ningún avance con algún jugador en este momento. Estamos pensando en Mallorca. Sabemos que los últimos días de mercado son importantes, que se aceleran procesos que a lo mejor parecen más parados y tenemos que estar alerta de lo que pueda pasar para salir o para incorporar".

El fichaje de Denis Suárez no le saldría muy caro al RC Celta por una serie de factores. El primero de ellos es la edad de Denis Suárez que tiene ya 32 años. Por otro lado está que el gallego tiene sólo un año de contrato con el Deportivo Alavés, terminando relación laboral el 30 de junio de 2027. Motivos más que suficientes para que la incorporación no sea muy elevada a nivel económico. A todo esto hay que añadir que Denis Suárez estaría encantado de volver a jugar en el RC Celta del cual se marchó en enero de 2023 por sus diferencias con el anterior presidente Carlos Mouriño.

Denis Suárez ha demostrado en la temporada que acaba de finalizar que es un futbolista que está más que preparado para continuar rindiendo al máximo nivel. El de Salcedas de Caselas ha sido fundamental para que el Deportivo Alavés logre la permanencia en Primera división. El gallego disputó un total de 32 partidos y de 1.581 minutos en los que marcó 1 gol y dio 2 asistencias, siendo clave en la recta final de la campaña ya que Quique Sánchez Flores le dio muchos galones.

El Deportivo Alavés pedirá su compensación económica, más ahora que el club vasco ha perdido a otro jugador de corte ofensivo como es Jon Guridi que acaba de fichar por el Sevilla FC.