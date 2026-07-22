La RFEF prepara el blindaje de Luis de la Fuente hasta 2030

El actual seleccionador de España tiene contrato hasta 2028, pero Louzán, presidente de la Federación, quiere que lidere al campeón mundial en la próxima Copa del Mundo organizada por España junto a Portugal y Marruecos

Luis de la Fuente se marchará de vacaciones con la Copa del Mundo y una oferta de renovación sobre la mesa. La Real Federación Española de Fútbol prepara una ampliación de su contrato para que continúe al frente de la selección hasta el Mundial 2030.

El técnico riojano tiene asegurada su continuidad hasta la Eurocopa 2028, pero su tercer título con la absoluta ha cambiado la dimensión del acuerdo. Rafael Louzán pretende mejorar sus condiciones y entregarle la construcción del equipo que competirá dentro de cuatro años en España, Portugal y Marruecos.

Luis de la Fuente pasa de las dudas al éxito

La victoria frente a Argentina en la final terminó de colocar a De la Fuente en la cima de la historia del banquillo español. Conquistó el Mundial 2026 después de haber levantado la Nations League en 2023 y la Eurocopa en 2024, tres títulos que ningún otro seleccionador de la absoluta ha acumulado.

Vicente del Bosque condujo a España hacia el Mundial de Sudáfrica y la Eurocopa de 2012, mientras Luis Aragonés inició la edad dorada con el campeonato continental de 2008. De la Fuente ya iguala a Del Bosque en los dos grandes torneos de selecciones y añade a su palmarés la primera Nations League conquistada por España.

El éxito adquiere todavía más valor por el punto de partida. El riojano asumió la absoluta en diciembre de 2022, después de la eliminación ante Marruecos en los octavos de final del Mundial de Catar. Su promoción desde la sub-21 fue recibida con desconfianza por quienes esperaban un entrenador con mayor experiencia en la élite de clubes.

La Federación quiere ampliar el contrato de De la Fuente

Según informa Diario AS, Louzán y el seleccionador se sentarán después de las vacaciones para negociar una ampliación hasta 2030. En la Ciudad del Fútbol consideran prioritaria la operación y entienden que el actual campeón mundial debe dirigir el siguiente gran ciclo.

La intención pasa por añadir dos años al contrato firmado en enero de 2025. Aquel acuerdo garantizó la continuidad de De la Fuente hasta la conclusión de la Eurocopa 2028, torneo organizado por Reino Unido e Irlanda.

El nuevo escenario no afecta únicamente a la duración. La Federación también pretende adecuar las condiciones económicas al prestigio alcanzado por un entrenador que ya forma parte de la élite internacional.

Louzán ya anunció su intención con De la Fuente antes de la final

El presidente federativo había dejado clara su postura incluso antes de que España se proclamara campeona. “No ha habido nunca dudas con De la Fuente, pero ahora, menos todavía”, aseguró durante la concentración en Nueva York.

Louzán fue más allá al analizar la capacidad del seleccionador para interpretar las eliminatorias: “Es un maestro, aparte de ser una persona diez puntos sobre diez”. También destacó la sencillez, la humildad y la capacidad de trabajo de todo su cuerpo técnico.

El dirigente situó entonces el Mundial 2030 como el horizonte de la relación. “Ahora nos toca probablemente, en la medida que podamos, mejorar y alargar esa relación”, señaló antes de añadir: “Tenemos una cita de nuevo con la historia en 2030 y me gustaría que Luis pudiera formar parte de ese momento”.

De la Fuente: de cuestionado a líder indiscutible del vestuario

La trayectoria de De la Fuente con la absoluta ha estado marcada por la rapidez de los resultados. Apenas unos meses después de sustituir a Luis Enrique conquistó la Nations League ante Croacia. Un año más tarde levantó la Eurocopa con siete victorias en siete partidos.

España también alcanzó la final de la Nations League de 2025 y llegó al Mundial 2026 con una larga racha invicta. La conquista de la segunda estrella confirmó que el éxito continental no respondía a un momento aislado, sino a un proyecto capaz de renovarse y competir en diferentes escenarios.

El seleccionador ha construido su autoridad sin recurrir a un discurso distante. Defiende públicamente a sus jugadores, insiste en que el grupo funciona como una familia y ha conseguido que futbolistas importantes acepten suplencias o papeles secundarios.

Esa gestión quedó reflejada durante el Mundial. Pedri perdió la titularidad en algunos encuentros, Mikel Merino asumió el papel de revulsivo y Ferran Torres esperó desde el banquillo hasta marcar el gol del título. La Selección mantuvo su cohesión a pesar de los cambios.

El Mundial 2030 aparece como el gran objetivo

La próxima Copa del Mundo tendrá un valor extraordinario para el fútbol español. España ejercerá como uno de los organizadores principales junto a Portugal y Marruecos en la edición que celebrará el centenario de la competición.

Louzán considera que De la Fuente debe dar forma al equipo durante los próximos cuatro años. El objetivo no consiste únicamente en que llegue al torneo, sino en que lidere la transición generacional y proteja la identidad competitiva que ha permitido conquistar tres títulos.

El seleccionador contará con una base joven formada por Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi o Álex Baena, pero también deberá gestionar el paso del tiempo para futbolistas como Rodri, Fabián Ruiz, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo o Unai Simón.

La Nations League marcará el regreso de España

Antes de iniciar las conversaciones, el entrenador disfrutará de unas vacaciones después de más de un mes de concentración mundialista. La Selección no volverá a competir hasta finales de septiembre, cuando comenzará una nueva edición de la Nations League.

España visitará a Inglaterra el 26 de septiembre y recibirá a Croacia tres días después. Posteriormente jugará en casa contra la República Checa el 3 de octubre y cerrará la primera ventana visitando a los croatas el día 6.

De la Fuente se ha ganado dirigir el Mundial de España

La renovación no responde únicamente al trofeo conquistado en Nueva Jersey. La RFEF valora la continuidad de un proyecto iniciado en las categorías inferiores y la capacidad del seleccionador para mantener a España entre las grandes potencias.

De la Fuente fue campeón de Europa sub-19 en 2015 y sub-21 en 2019, logró el oro en los Juegos Mediterráneos y la plata olímpica en Tokio. Con la absoluta añadió posteriormente la Nations League, la Eurocopa y el Mundial.

Aquel entrenador sin experiencia en los grandes banquillos ha terminado superando en títulos a todos sus predecesores. Por ello, desde la RFEF ya apuntan a una nueva renovación, donde el riojano estaría al frente de España durante 8 años.