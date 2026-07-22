Las promesas a cumplir de los jugadores de España tras ganar el Mundial 2026

Marc Cucurella, Álex Baena y Borja Iglesias deberán tatuarse a Luis de la Fuente, mientras Lamine Yamal, Pedri, Gavi y Ferran Torres afrontan llamativos cambios de imagen

España ya tiene su segunda estrella, pero la conquista del Mundial 2026 ha dejado varias cuentas pendientes dentro del vestuario. Antes de levantar la Copa frente a Argentina, numerosos internacionales prometieron tatuajes, cambios de imagen y retos personales que ahora deberán cumplir.

Marc Cucurella, Álex Baena y Borja Iglesias eligieron la opción más arriesgada: llevar para siempre el rostro de Luis de la Fuente sobre su piel. Otros apostaron por rapados, tintes llamativos o barbas temporales. El seleccionador ya ha avisado entre risas de que espera que todos sean “hombres de palabra”.

Cucurella, Baena y Borja Iglesias tendrán que tatuarse a De la Fuente

La promesa más llamativa nació durante la concentración de España en Estados Unidos. Marc Cucurella aseguró que se tatuaría la cara de Luis de la Fuente si la selección conquistaba el Mundial, una iniciativa a la que posteriormente se sumaron Álex Baena y Borja Iglesias.

Baena fue incluso más preciso. El centrocampista explicó que colocaría el tatuaje en la pierna izquierda, donde ya reúne diferentes diseños relacionados con su carrera deportiva. Cucurella, por su parte, todavía deberá decidir qué zona de su cuerpo reserva para inmortalizar al técnico que ha dirigido a España hacia su segunda Copa del Mundo.

El seleccionador reaccionó con humor después de vencer a Argentina: “Han cometido un error. Como son hombres de palabra, son gente seria, la van a cumplir”. De la Fuente recomendó a sus jugadores buscar una zona discreta, aunque defendió su apariencia: “Tampoco soy tan horrorosamente feo. Que se lo pongan en un sitio que no se vea mucho”.

David Raya llevará el Mundial para siempre en su piel

David Raya también deberá visitar un estudio de tatuajes, aunque descartó copiar la iniciativa de sus compañeros. El guardameta prometió hacerse un diseño relacionado con la conquista del título, sin concretar todavía el motivo elegido.

“Me ha dicho mi mujer que ni se me ocurra tatuarme la cara del míster”, explicó entre risas. El portero podrá escoger entre la Copa, la segunda estrella, la fecha de la final o algún elemento que recuerde el recorrido realizado por España.

Fabián Ruiz dejó todavía más abierta su promesa. El centrocampista decidió ponerse en manos de los aficionados y aseguró que cumpliría el reto que eligieran sus seguidores. El título obliga ahora a concretar una propuesta que podría convertirse en una de las más imprevisibles del vestuario.

Lamine Yamal tendrá barba y bigote durante tres semanas

Lamine Yamal convirtió su promesa en un reto compartido con su comunidad en redes. El extremo anunció en uno de los vídeos publicados en su canal que se dejaría barba y bigote durante tres semanas si España levantaba la Copa.

El joven definió el cambio como “un sacrificio estético importante”. La promesa plantea un reto añadido por su edad y por su escasa barba, pero deberá mantener el nuevo aspecto durante 21 días para cumplir literalmente su palabra.

Pedri se hará rubio y Gavi tendrá que teñirse de rosa

Los cambios de imagen también alcanzan a los dos centrocampistas del Barcelona. Pedri se comprometió a teñirse el cabello de blanco o rubio, una posibilidad que reconoció que no contemplaría en circunstancias normales.

Gavi fue todavía más atrevido y prometió lucir el pelo de color rosa. El sevillano tendrá que pasar por la peluquería junto a su compañero, aunque cada uno eligió un estilo muy diferente para conmemorar la segunda estrella. Además, como marca la tradición en Los Palacios, el centrocampista andaluz ha recibido junto a Fabián su peso en tomates.

Ferran Torres intenta escapar del rapado que prometió

La promesa de Ferran Torres ha adquirido todavía más repercusión después de que el delantero marcara el gol del título. El atacante aseguró que se raparía completamente la cabeza si España se proclamaba campeona del mundo.

La cuestión llegó incluso hasta el Palacio de la Zarzuela. Durante la recepción institucional, la princesa Leonor preguntó directamente al goleador: “¿No te ibas a rapar el pelo?”. Ferran respondió entre risas con un “no, no”, una reacción que no aclara si pretendía negar la promesa o si estaba intentando aplazar su cumplimiento.

Oyarzabal se hizo socio del Athletic y Louzán prometió el Camino

Las promesas no se limitaron a tatuajes y peluquerías. Mikel Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad, sorprendió al asegurar que se haría socio del Athletic Club si España ganaba el Mundial. La rivalidad entre los dos grandes equipos vascos convierte su reto en uno de los más inesperados.

Rafael Louzán también tendrá trabajo. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol prometió completar el Camino de Santiago desde Sarria, un recorrido de aproximadamente 114 kilómetros hasta la ciudad gallega.

El vestuario de España debe demostrar ahora que tiene palabra

España ya cumplió su gran objetivo colectivo. Derrotó a Argentina, bordó la segunda estrella sobre su camiseta y celebró el título junto a millones de aficionados en Madrid.

Ahora comienza un reto muy diferente. Cucurella, Baena y Borja Iglesias deberán elegir tatuador; Raya, un diseño; Pedri y Gavi, un tinte; Lamine tendrá que esconder la cuchilla durante tres semanas y Ferran deberá decidir si mantiene su cabello o cumple una promesa que ya conoce hasta la princesa Leonor.

Luis de la Fuente ha mostrado comprensión, pero no piensa olvidarlo. El seleccionador llevó a sus jugadores hasta la cima y ellos eligieron convertir su rostro en el recuerdo permanente de la conquista. El Mundial terminó en Nueva Jersey. Las consecuencias estéticas de la segunda estrella apenas acaban de comenzar.