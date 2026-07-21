El pronóstico viral de Ibai Llanos hace un mes sobre la final del Mundial: "La realidad es que Argentina contra España no toca la bola"

El streamer español avisó de lo que podría ocurrir si 'La Roja' se medía a la Albiceleste en la final del Mundial: "Argentian no va a tocar la bola". Tras ello, el partido en el MetLife Stadium lo confirmó con un combinado como el de Scaloni que no tiró a puerta en 120 minutos

España fue claramente superior a Argentina en la final del Mundial, algo que ya predijo hace un mes Ibai Llanos. El streamer español lo comentó con La Cobra, creador de contenido, afirmando que el combinado de Lionel Scaloni no iba a "tocar la bola" contra la selección dirigida por Luis de la Fuente. Tras la finalización del partido, las estadísticas confirman que estaba en lo cierto, con una Albiceleste sin respuesta.

Argentina no llegó a tirar entre los palos durante los 120 minutos de partido, siendo una estadística más que preocupante para la campeona del mundo en 2022. Por el contrario, España fue un dolor de muelas desde el comienzo, firmando doce lanzamientos a la portería del 'Dibu' Martínez. El empuje se vio reflejado con el gol de Ferran Torres en el minuto 106 que le dio el Mundial 2026 al combinado de Luis de la Fuente.

Ibai Llanos se deshace en elogios con 'La Roja': "Es impresionante lo de esta selección"

Ibai Llanos se mantuvo activo en redes sociales durante el Mundial 2026. Tras la victoria de España ante Francia en semifinales, el creador de contenido elogió la calidad y el nivel del combinado de Luis de la Fuente: "Es impresionante lo de esta selección. Qué superioridad. Qué barbaridad. No toca la pelota Francia. Les han hecho parecer un equipo sin más. Mbappé no ha podido ni chutar. La segunda estrella es inevitable"

Además, Ibai Llanos tiró de ironía en sus redes sociales sobre el rival que más dificultad le ha podido plantear a España en su camino hasta final del Mundial, apuntando a Cabo Verde por el empate en la primera jornada: "Te dicen antes del Mundial que el rival más difícil con diferencia hasta la final iba a ser Cabo Verde y te quedas jodido".

Ibai Llanos: "Prefier enfrentarme y reventar a Argentina"

Por otra parte, Ibai Llanos fue muy claro hablando hace 30 días sobre sus sensaciones de cara al camino de España en el Mundial, así como sus preferencias para la final del MetLife Stadium: "Prefiero enfrentarme y reventar a Argentina. Nada me encantaría más. Qué suerte tuviste de que no se juegue la Finalísima. La realidad es que Argentina contra España no toca la bola".

Junto al streamer argentino La Cobra, Ibai Llanos explicó que "la única opción de Argentina para ganar a España es hacer lo de Cabo Verde: empate a cero, Diosito lindo, protégeme, vamos a penaltis y que el Dibu pare. No hay más. Y lo sabes, Abejita. Argentina contra España es 0-0, que Ferran no la meta y el Dibu a ponerse la mano en los huevos en los penaltis. Porque Argentina no va a tocar la bola".

Por último, Ibai Llanos habló de la actuación que iba a tener Leo Messi en la final del Mundial 2026 contra España, algo que se ha terminado cumpliendo visto lo que ocurrió el pasado domingo en el MetLife Stadium, con la victoria de 'La Roja': Messi va a estar dando vueltas y diciendo: 'Pero si a mí me encantaría jugar con ellos'. Pero Leo, es lo que hay. No puedes. Lamentablemente juegas con Rodrigo de Paul".

Ibai Llanos predijo la realidad de la final del Mundial entre España y Argentina

Ibai Llanos volvió a elogiar a la selección española tras la final del Mundial: "Estoy sin palabras, nos han metido un gol en todo el Mundial. No tocan la pelota. No nos chutan. La única manera de ganar a este equipo es rezando y yendo a penaltis. Enhorabuena a todo el equipo y staff". Luis de la Fuente salió reforzado de una cita a la que llegaba tras ganar la Eurocopa de 2024 en Alemania.

La realidad es que España superó a Argentina en todos los registros posibles, que hicieron que la victoria se decantase para 'La Roja' finalmente. El planteamiento de Luis de la Fuente se impuso al de un Lionel Scaloni que tuvo que recomponerse de las lesiones de Lisandro Martínez y el Cuti Romero, la pareja de centrales titular en la Albiceleste. Por ello, la campeona del mundo en 2026 vuelve a confirmar su poderío al planeta.