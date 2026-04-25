Alavés - Mallorca, en directo el partido de la jornada 32 de LaLiga en vivo online

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde babazorros y bermellones se enfrentan en el Estadio de Mendizorroza durante la jornada 32 de LaLiga, en un duelo clave por la permanencia

Este encuentro le seguirán otros dos tres duelos durante la tarde-noche del sábado, con un apasionante Valencia - Girona que puede marcar el futuro de ambos equipos en la lucha por la permanencia. Todos ellos podrán ser seguidos en directo a través del minuto a minuto de ESTADIO Deportivo

El conjunto babazorro sufrió una derrota en el Santiago Bernabéu, pero fue capaz de superar por momentos al Real Madrid, teniendo mucho a lo que agarrarse esta tarde. Antes de ello, cuatro partidos sin perder, con tres empates y una victoria, era el gran registro de Quique Sánchez Flores

Los bermellones tienen un duro reto, lograr su segunda victoria de la temporada a domicilio. Tras el empate en Son Moix frente al Valencia, a Demichelis se le agotan las oportunidades para terminar de alejarse de los puestos de descenso

El partido de la jornada 32 de LaLiga entre Deportivo Alavés y Mallorca tendrá lugar en el Estadio de Mendizorroza, situado en Vitoria. El feudo babazorro cuenta con una capacidad para casi 20.000 espectadores

El encargado de dirigir el encuentro será Javier Alberola, que contará con Carlos del Cerro desde el VAR

El conjunto babazorro abre la zona del descenso con 33 puntos, quedando a solo uno de la salvación, marcada por el Sevilla. A dos puntos se encuentra el Mallorca, siendo hoy un duelo clave en la lucha por la permanencia

Los bermellones están algo más aliviados con un pequeño colchón de dos puntos sobre el descenso. Eso sí, una derrota hoy, sumada a un conjunto de resultados contrarios, podría acabar con los baleares en descenso

El técnico del Alavés puso el foco en la importancia del encuentro, donde una victoria puede cambiar positivamente el final de temporada

Duelo de necesidades para abrir el sábado en la jornada 32 de LaLiga. El Deportivo Alavés, que abre la zona de salvación, recibe en el Estadio de Mendizorroza a un Mallorca que le aventaja en dos puntos, mientras la lucha por la permanencia entra en su punto más caliente.

Quique Sánchez Flores y Martín Demichelis se enfrentan a una prueba de fuego que puede marcar el devenir final de sus equipos en la temporada. Una victoria sería tranquilizadora, mientras que, una derrota, podría resultar fatal, dejando el empate como un resultado insuficiente.

Así llega el Deportivo Alavés

El conjunto babazorro no está siendo capaz de transformar sus buenas sensaciones en resultados, y gran parte de culpa la tienen los goles. Tras caer vencido ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en un encuentro que, por momentos, fue superior, pero donde la falta de precisión en ataque acabó condicionando el encuentro.

Antes de la derrota, el Alavés sumaba cuatro encuentros invictos, donde tan solo fue capaz de cosechar una victoria. En sus últimos cinco duelos, los babazorros han encajado la friolera de 11 goles, un promedio desolador, a pesar de los también 11 goles anotados. El camino a la permanencia pasa por una mayor efectividad en ambas áreas.

Así llega el RCD Mallorca

Los bermellones, por su parte, están de dulce, tres victorias, un empate y una derrota son sus últimos registros. En la pasada jornada, un empate ante el Valencia afeó una racha de dos victorias consecutivas. Parece que Demichelis ha encontrado el camino para salvar al Mallorca.

Con victorias de prestigio ante Real Madrid, Rayo Vallecano y Espanyol en las últimas jornadas, el equipo balear se afronta a ganar fuera de Son Moix, hecho que no ocurre desde el 18 de octubre, donde superaron al Sevilla por 1-3 en su única victoria a domicilio.

Con el amargo recuerdo de la derrota ante el Elche en el Martínez Valero, otro rival directo por la permanencia, el Mallorca tiene que superar los fantasmas de una temporada donde las salidas de la isla le han condenado a la zona baja de la tabla.

Mallorca - Alavés, partido de ida en LaLiga

En la primera vuelta de la competición, el Mallorca fue capaz de imponerse por la mínima en Son Moix ante un Alavés que los puso contra las cuerdas, pudiendo haber empatado con un remate al palo de Tengalia.

En aquel encuentro, disputado a finales de septiembre como parte de la séptima jornada de Liga, el gol de Asano en la primera mitad fue suficiente para decantar el partido, en una tarde donde el conjunto local ya estaba en descenso, mientras que los babazorros se establecían en mitad de la tabla.

Con todo ello, y entrando en el último mes de competición, Alavés y Mallorca se vuelven a ver las caras en una jornada que puede marcar la diferencia entre la salvación y vivir el infierno de caer a Segunda división, donde Sevilla, Elche, Levante y Real Oviedo están atentos a cualquier tropiezo para salvar la categoría.