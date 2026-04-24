Quique Sánchez Flores lo tiene claro: "Si ganamos al Mallorca, todo será diferente"

Quique Sánchez Flores confía en un giro inmediato del Alavés y señala el duelo ante el Mallorca como punto de inflexión

El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, compareció en la previa del duelo frente al Mallorca con un mensaje directo: una victoria puede cambiar el rumbo del equipo. El conjunto vitoriano afronta el encuentro en zona de descenso, con la necesidad urgente de sumar puntos para mantenerse con opciones de permanencia.

A pesar de la situación, el técnico quiso transmitir calma y confianza, recordando que aún quedan jornadas por delante y que el equipo depende de sí mismo para revertir el escenario.

Un partido clave en Mendizorroza

El choque en el Estadio de Mendizorroza se presenta como una auténtica final. Con 33 puntos en la clasificación, el Alavés necesita acercarse a la barrera de los 40 puntos, considerada habitualmente como referencia para asegurar la salvación.

Sánchez Flores insistió en que no es momento de mirar más allá: “No debemos obsesionarnos con lo que aún no ha ocurrido. Hay puntos suficientes en juego y todo puede cambiar rápidamente”. El calendario, además, ofrece cierta esperanza, ya que el equipo disputará varios encuentros como local en el tramo decisivo.

Abde regresa y gana protagonismo

Una de las noticias positivas es la vuelta de Abde Rebbach, quien no pudo participar en el último partido por sanción. El extremo argelino ha ido ganando peso en el equipo desde la llegada del actual entrenador, consolidándose como titular en el carril izquierdo.

Su trayectoria en Vitoria ha sido irregular, con etapas de menor protagonismo e incluso una cesión al Granada CF, donde dejó buenas sensaciones. Ahora, bajo la dirección de Sánchez Flores, ha encontrado continuidad gracias a su verticalidad, descaro y compromiso defensivo.

Bajas y ajustes en la plantilla

No todo son buenas noticias para el técnico madrileño. El equipo no podrá contar con Facundo Garcés, sancionado, ni con Agustín Protesoni, que sigue arrastrando problemas físicos. Estas ausencias obligan a reajustar el once en un momento clave de la temporada.

Aun así, el entrenador se mostró confiado en la respuesta del grupo, al que definió como comprometido y preparado para afrontar el desafío.

Mejorar la defensa, prioridad absoluta

Uno de los aspectos que más preocupa al cuerpo técnico es el rendimiento defensivo. El Alavés ha encajado demasiados goles en las últimas jornadas, algo que contrasta con la identidad habitual de los equipos de Sánchez Flores.

“Necesitamos ser más sólidos atrás. Siempre hemos destacado por eso y debemos recuperarlo”, señaló. Aunque el equipo genera ocasiones y mantiene cierta eficacia ofensiva, el equilibrio pasa por reforzar la defensa.

Confianza en la reacción del equipo

Pese a la presión clasificatoria, el técnico lanzó un mensaje positivo al vestuario. “Estamos en un momento complicado, pero una victoria puede cambiarlo todo”, afirmó, destacando la importancia del apoyo interno y la fortaleza mental.

El Alavés encara así un partido determinante con la convicción de que aún está a tiempo de dar la vuelta a la situación. La cita ante el Mallorca se presenta como una oportunidad clave para iniciar la remontada y recuperar la confianza en el tramo final del campeonato.