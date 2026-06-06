El Racing apunta a Víctor Parada para reforzar su lateral izquierdo

El club cántabro tiene en su agenda al defensor del Deportivo Alavés, un perfil zurdo, físico y polivalente con contrato en Vitoria hasta junio de 2029, para reforzar la zaga en su regreso a LaLiga

El Real Racing Club ya mira al mercado para reforzar su plantilla y uno de los nombres que aparece en su agenda es el de Víctor Parada. Según avanza Ángel García, el club santanderino sigue de cerca al lateral izquierdo del Deportivo Alavés.

El futbolista madrileño, de 24 años, tiene contrato con el conjunto babazorro hasta junio de 2029, por lo que su salida no será sencilla. Su perfil, sin embargo, encaja en una necesidad muy concreta: un defensor zurdo, físico y capaz de actuar tanto en el carril como en el eje de la zaga.

Víctor Parada, un lateral zurdo con contrato largo en el Alavés

Víctor Parada se ha consolidado como uno de los defensores con mayor proyección del Alavés. Mide 1,85 metros, es zurdo y juega principalmente como lateral izquierdo, aunque su envergadura le permite actuar también como central.

Ese detalle explica buena parte del interés que despierta. No se trata solo de un lateral de banda, sino de un jugador con capacidad para adaptarse a distintos sistemas. Puede jugar en defensa de cuatro, como carrilero con más recorrido o incluso cerrar como tercer central en determinados contextos.

El Alavés lo tiene bien atado. El club vitoriano anunció su renovación hasta 2029, una muestra clara de confianza en un futbolista que venía creciendo desde las categorías inferiores y que ha ido quemando etapas con lógica.

El Racing busca un perfil de garantías para el costado izquierdo

El interés del Racing por Víctor Parada se entiende desde la planificación. El equipo necesita reforzar una zona clave y busca perfiles que puedan ofrecer rendimiento inmediato, pero también margen de crecimiento.

Parada reúne varias condiciones atractivas. Tuvo gran impacto en Segunda división gracias su etapa en el CD Mirandés, donde fue importante durante la temporada 2024/25, y también ha tenido recorrido en Primera división con el Alavés. Esa mezcla de experiencia y proyección es precisamente lo que puede buscar el conjunto cántabro para consolidar su proyecto en LaLiga.

Del Rayo Vallecano al Mirandés: una progresión sin atajos

La carrera de Víctor Parada ha seguido un camino de crecimiento progresivo. Dio sus primeros pasos importantes en el fútbol base del Rayo Vallecano antes de incorporarse a la estructura del Alavés en edad juvenil.

El club babazorro diseñó después un plan de desarrollo basado en cesiones. Pasó por el Club San Ignacio y posteriormente dio un salto competitivo en el Real Unión, en Primera Federación, donde disputó 33 partidos oficiales durante la campaña 2022/23.

Su debut con el primer equipo del Alavés llegó en diciembre de 2023, en la Copa del Rey, y poco después tuvo su estreno en Primera división. La consolidación definitiva, sin embargo, se produjo en Miranda de Ebro.

En el Mirandés, Parada acumuló minutos, responsabilidad y continuidad. El club rojillo lo presentó en su momento como un lateral zurdo de gran corpulencia, con potencial físico y capacidad para dominar su zona defensiva, además de haber actuado como central.

El Alavés tendrá la última palabra

El Racing puede tener a Víctor Parada en agenda, pero el control de la operación pertenece al Alavés. El contrato largo, la proyección del futbolista y su capacidad para ocupar dos posiciones convierten al madrileño en un activo valioso para el club babazorro.

La clave estará en la fórmula. Un traspaso parece complejo si el Alavés mantiene una postura firme. Una cesión podría depender del rol que el club vitoriano le reserve para la próxima temporada y de la competencia en su posición.

En Santander, mientras tanto, el nombre ya está encima de la mesa. Víctor Parada encaja por edad, físico, pie izquierdo y experiencia reciente en Primera. El Racing busca reforzar su costado izquierdo y el lateral del Alavés aparece como una opción con sentido, aunque no sencilla.