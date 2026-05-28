El Alavés quiere reforzar el ataque a coste cero: Yari Verschaeren entra en la agenda babazorra

El club de Vitoria sigue al atacante belga del Anderlecht, que termina contrato el 30 de junio y puede reforzar varias posiciones ofensivas en Mendizorroza sin asumir costes de traspaso

El Deportivo Alavés ya trabaja en la planificación de la próxima temporada y uno de los nombres que aparece sobre la mesa es el de Yari Verschaeren. Según informa El Correo de Álava, el club babazorro ha mostrado interés en el futbolista belga del Anderlecht, que finaliza contrato el próximo 30 de junio.

La operación tiene un atractivo evidente: Verschaeren, de 24 años, podría llegar a Mendizorroza a coste cero. Se trata de un atacante versátil, capaz de actuar como mediapunta o extremo, con amplia experiencia en la liga belga y pasado con la Selección absoluta de Bélgica.

Yari Verschaeren, una oportunidad de mercado para el Alavés

El Alavés busca reforzar su frente ofensivo sin perder de vista el equilibrio económico. En ese contexto, la situación contractual de Yari Verschaeren lo convierte en una opción muy interesante. El jugador queda libre este verano y puede negociar su futuro sin necesidad de que el club comprador pague traspaso al Anderlecht.

Para una entidad como el Alavés, este tipo de operaciones pueden marcar la diferencia. Incorporar talento joven, con experiencia europea y margen de revalorización, sin asumir un gran coste de entrada, encaja con una planificación que deberá ser precisa.

Verschaeren no es un futbolista desconocido. Ha desarrollado toda su carrera en el Anderlecht, uno de los clubes históricos de Bélgica, y acumula 262 partidos oficiales, con 33 goles y 34 asistencias. Son cifras importantes para un jugador que todavía tiene 24 años y que ha competido durante varias temporadas al máximo nivel en su país.

Un perfil versátil para el ataque de Mendizorroza

La principal virtud de Verschaeren es su polivalencia. Puede actuar como mediapunta, partiendo por dentro, pero también caer a banda como extremo. Esa capacidad para moverse entre líneas y ocupar diferentes alturas del ataque lo convierte en un perfil útil para cualquier entrenador.

Quique Sánchez Flores podría encontrar en el belga una figura ofensiva similar a la de Carlos Vicente, que abandonó el club cuando aún entrenaba Eduardo Coudet. Además, la incógnita sobre Mariano Díaz podría liberar masa salarial, facilitando aún más un fichaje gratuito.

El pasado internacional aumenta el atractivo del belga

Otro dato que eleva el interés es su experiencia con la Selección absoluta de Bélgica. Verschaeren ha sido siete veces internacional, una cifra que confirma que en su momento fue considerado uno de los talentos importantes del fútbol belga.

Aunque no se ha consolidado de forma permanente en la Selección, su presencia en convocatorias absolutas demuestra el nivel de expectativa que generó. Para el Alavés, recuperar la mejor versión de un jugador con ese recorrido puede ser una apuesta de alto rendimiento.

Mendizorroza puede ser el escenario de su salto a LaLiga

El Alavés puede ofrecerle algo que otros destinos no siempre garantizan: un proyecto donde tener minutos, visibilidad y protagonismo en una gran liga. Para Verschaeren, salir del Anderlecht después de toda una vida deportiva en Bruselas supondría un cambio importante, pero también una oportunidad para relanzar su carrera.

Mendizorroza se ha convertido en un escenario competitivo, exigente y atractivo para futbolistas que buscan dar un paso adelante. El club babazorro necesita acertar con perfiles que suban el nivel ofensivo sin romper la estructura del equipo.

Verschaeren aparece ahora como una opción a seguir. No hay operación cerrada, pero sí un interés que tiene sentido deportivo y económico. Si el Alavés consigue avanzar, podría hacerse con un fichaje muy interesante: gratis, joven, versátil y con pasado internacional.