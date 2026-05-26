Quique Sánchez Flores activa la hoja de ruta en el Alavés y afronta una decisión clave con Mariano Díaz

El Alavés abre el caso Mariano tras cerrar la temporada en Primera. El delantero apenas ha contado para Quique Sánchez Flores y, pese a tener contrato hasta 2027, su continuidad queda en duda en un momento en el que el club comenzará a definir la planificación del próximo curso

Con la temporada acaba en Primera División, el Alavés pone el foco en la planificación de la próxima temporada. En este sentido, uno de los nombres que aparecerán en las conversaciones de la dirección deportiva con Quique Sánchez Flores será Mariano Díaz. El hispano-dominicano firmó hasta 2027 pero su situación en la plantilla podría dejar abierta una posibles rescisión de contrato.

Mariano Díaz ha puesto punto final a su primera temporada disputando 12 partidos entre LaLiga EA Sports y logrando tres goles y una asistencia. Sin embargo, el delantero del Alavés no ha visto puerta en lo que va de 2026 y solo ha jugado nueve minutos, que fue en el estreno de Quique Sánchez Flores en el banquillo babazorro, frente al Valencia en Mestalla, que acabó en victoria para los de Carlos Corberán.

El Alavés afronta su decisión con Mariano: sin protagonismo pero con contrato hasta 2027

Por ello, el futuro de Mariano es uno de los casos que tratar en el Alavés en las próximas semanas. Sin apenas protagonismo con Quique Sánchez Flores, parece complicado que el futbolista siga vistiendo la camiseta del equipo babazorro la siguiente temporada. A sus 32 años y con pasado en equipos como el Sevilla, Real Madrid u Olympique de Lyon, el hispano-dominicano no se termina de hacer un hueco en el club de Mendizorroza.

Sin embargo, la decisión clave del Alavés con Mariano podría depender de lo que ocurra con el futuro de otros jugadores de la parcela ofensiva como Ibrahim Diabaté. El futbolista de Costa de Marfil, que llegó cedido en el mercado de fichajes de enero hasta final de temporada procedente del GAIS, ha ido de menos a más en esta segunda parte de la campaña, llegando a anotar dos tantos en los diez partidos que ha participado.

Mariano se queda sin sitio: el Alavés debe decidir su futuro tras otro final de curso sin minutos

Además, Mariano no ha aprovechado su oportunidad tras la salida de Coudet. El argentino fue destituido del Alavés el pasado tres de marzo. Tras ello, solo siete minutos ha jugado de manera oficial un jugador que no se ha ganado la confianza de Quique Sánchez Flores. También, en gran parte, por el momento de forma de Toni Martínez con el que ha acabado la temporada, uno de los motivos para que el club babazorro siga en Primera División.

Por otra parte, Mariano será una de otras carpetas que tendrá que abrir el Alavés en la próxima temporada. Hablamos en este caso de jugadores como Protesoni, Guridi y Raúl Fernández, que acaban contrato en junio. El portero solo ha disputado cinco encuentros, todos en Copa del Rey, ya que LaLiga era para Sivera. En el caso del centrocampista uruguayo, tampoco ha tenido protagonismo, jugando 17 partidos entre todas las competiciones.

Guridi se gana la renovación en un Alavés que vigila posibles movimientos por Sivera y Antonio Blanco

Con Guridi, que respondió a la confianza de Quique Sánchez Flores, es diferente. El centrocampista español ha sido uno de menos a más esta temporada y terminando LaLiga cosechando cuatro titularidades consecutivas. Pese a no haber visto puerta a lo largo de la campaña, su sacrifico ha sido total para el cerebro del equipo en cada choque, por lo que la renovación podría ser una opción real de cara a este verano.

Por último, Quique Sánchez Flores parece estar más tranquilo con el futuro de Sivera y Antonio Blanco, que finalizan contrato en 2027. El técnico del Alavés esperará que no haya movimientos por parte de dos de sus mejores jugadores de la plantilla. Sin embargo, la dirección deportiva no debería de perder el foco en dos futbolistas que podrían tener ofertas en el siguiente mercado de fichajes, dado sus rendimientos.