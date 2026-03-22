Quique Sánchez Flores deja a Mariano Díaz fuera de la convocatoria para visitar Balaídos

El delantero del Alavés no podrá participar en el encuentro de esta tarde ante el Celta de Vigo por unas molestias musculares, por lo que se suma a las bajas de Yusi, Facundo Garcés y Protesoni

El Alavés se enfrentará al Celta de Vigo este domingo a las 16:15, en el encuentro correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports. De esta manera, los de Quique Sánhez Flores afrontan el duelo contra los de Claudio Giráldez tras el empate en la última jornada ante el Villarreal. Además, el club babazorro ha hecho oficial hace unos minutos la convocatoria para Balaídos, con la ausencia destacada de Mariano Díaz, que se vuelve a quedar fuera de una lista. No obstante, la decisión en el día de hoy viene provocada por unas molestias musculares en el glúteo.

Mariano, nuevo revés en su etapa en el Alavés

Quique Sánchez Flores, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Celta de Vigo, tan solo anunció una baja para visitar a los de Claudio Giráldez: "Carlos Protesoni no va a llegar; está entrenando bien, después del parón se incorporará al entrenamiento. Y, por lo demás, nosotros intentamos ver una solución en los jugadores que tenemos. Cada vez que cae un jugador lesionado o tiene una sanción, no pienso en lo mal que nos puede ir porque tenemos bajas, al contrario. Pienso inmediatamente en el jugador que puede sustituir, en darle toda la confianza, en que se ponga a jugar y mirarle con los mismos ojos como si lo viniera haciendo como un absoluto titular en todo momento". A la ausencia del uruguayo hay que añadir la de Facundo Garcés, por la sanción de la FIFA que le mantiene inhabilitado y la de Yusi, por acumulación de tarjetas amarillas. No obstante, la convocatoria del Alavés para jugar en Balaídos ha dejado una baja más, como es la de Mariano Díaz.

De esta manera, la ausencia de Mariano Díaz de la convocatoria del Alavés se debe a unas molestias musculares en la zona del glúteo, tal y como ha informado El Correo. Por ello, el delantero de 32 años sigue con su mala racha en el club babazorro, ya que con Coudet jugó por última vez el pasado dos de diciembre, en el encuentro de Copa del Rey frente al Portugalete. Tras ello, Quique Sánchez Flores le dio la oportunidad de volver al terreno de juego y vestirse de corto para la visita al Valencia en Mestalla, disputando siete minutos. Por otro lado, el ex del Real Madrid o Sevilla se quedó sin minutos en la última jornada, en el empate frente al Villarreal en Mendizorroza.

Una nueva 'final' para el Alavés

El Alavés se presenta la jornada 29 de LaLiga EA Sports en la decimo séptima posición de la clasificación con 28 puntos, empatado con el Mallorca, en puestos de descenso. Sin Mariano, no cabe duda que la dupla en ataque del equipo de Quique Sánchez Flores será la formada por Lucas Boyé y Toni Martínez, dispuestos a dar un dolpe sobre la mesa e intentar lograr el triunfo en Balaídos. De esta manera, la victoria del conjunto babazorro frente al Celta de Vigo le dejaría con 31 puntos en la tabla del campeonato doméstico, al igual que el Sevilla, que perdió en el día de ayer contra el Valencia.