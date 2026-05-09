Sarabia, técnico del Elche, no se corta con las pérdidas de tiempo: "Se puede hacer diferente"

El técnico del cuadro franjiverde habló del aficionado que haya pagado 80 euros para asistir al Martínez Valero, "le han burlago más de 40"

El Elche estuvo cerca de llevarse los tres puntos este sábado ante el Deportivo Alavés pero los ilicitanos finalmente se tuvieron que conformar con un punto. Se quejaron mucho los pupilos de Eder Sarabia por las pérdidas de tiempo del Deportivo Alavés. Tras el encuentro, Sarabia fue cuestionado sobre este aspecto y el técnico vasco se mostró comprensivo pero apostó por una solución.

Eder Sarabia habló de los 40 euros que le habían "burlado" al aficionado que hubiese pagado 80: "Joder, no sé, el que ha pagado 80 euros, pues le han burlado más de 40, no sé, que protesten. No, no. Mira, creo que es difícil por parte del árbitro, pero creo que se puede hacer diferente. Es decir, si tú ya desde la primera jugada ves qué es lo que está proponiendo un equipo y qué es lo que está proponiendo otro, creo que puedes intervenir en algunas decisiones que te ayudan luego a la gestión del partido".

Eder Sarabia se queja de las pérdidas de tiempo del Deportivo Alavés

Prosiguió Sarabia con su queja por las pérdidas de tiempo del Deportivo Alavés y de paso contó lo que André Silva le había dicho al colegiado tras mostrarle la cartulina amarilla: "Porque luego dices: «No, alargo 9 minutos», pero de esos 9 minutos, ¿cuántos han jugado? Y ya no es eso, son los continuos parones, la poca continuidad que hay en el juego. Pero, evidentemente, los primeros responsables somos los entrenadores y los jugadores, nosotros no. ¿Sabes lo que le he dicho al cuarto árbitro cuando la jugada a André Silva? Le he dicho: «Es amarilla a André Silva». Se ha quedado así, como diciendo: «¿Qué me estás diciendo?». Sí, amarilla a André Silva por tirarse. Pero si el otro equipo lo que propone es tirarse, perder tiempo, exagerar... Además, ya se sabe qué equipos, qué jugadores, ya se sabe. Entonces, hay equipos y hay entrenadores que no favorecen, y hay árbitros a los que no les ponemos fácil la tarea y que, encima, a veces, pues no toman decisiones en los momentos en los que las tienen que tomar. No ha habido ni una amarilla por perder tiempo para ellos. Una locura, una locura".

Eder Sarabia explica su amarilla

En el segundo tiempo Eder Sarabia vio amarilla aparentemente por salir del área. El técnico del Elche trató de explicar lo sucedido en rueda de prensa del siguiente modo: "la amarilla me la sacan porque se queda ahí, no me acuerdo quién era, Guridi puede ser, que luego no quería dejarles con 10, pero están preparados los cambios. Luego ellos no se enteraban de si iba a hacer cambio o no. El cuarto árbitro le está diciendo que jueguen, el árbitro no quería dejarles con 10, entonces yo iba a decir que salió del área técnica y le he dicho: «¿Pero qué? ¿No queréis que juguemos?». Esas han sido mis palabras".

El técnico del Elche narró además su conversación con el colegiado: "Me saca una amarilla y le digo: «Me estoy comportando perfectamente, mi equipo está proponiendo unas cosas, sabes encima que te he dicho lo que te he dicho de la situación de André Silva y me voy a comer yo una amarilla». No lo veo muy normal, ¿no? Pero bueno, igual por salir del área técnica, no sé lo que pondrán en el acta, pero vamos".

El Elche saca la cabeza en la pelea por evitar el descenso

Admitió Sarabia que tras los últimos resultados del Elche, con 10 puntos de los últimos 15, la pelea por la permanencia está más de cara para los franjiverdes: "Ya dijimos que no nos poníamos objetivos. Luego la Liga te los va poniendo. Sin ninguna duda, hace tiempo que ya sabemos cuál es nuestro objetivo, que es la permanencia. Y el equipo creo que se ha adaptado bien a eso. Está en una racha de sacar muchos puntos. Efectivamente, seguramente hace cinco o seis jornadas lo veíamos más negro, mucho más al límite. Y ahora, siendo un recién ascendido, estamos dos puntos por encima y con varios equipos ahí en la pelea".

El vasco continuó comentando las sensaciones que le deja 'su' Elche en este momento: "Vamos a ver quién es el que mejor se adapta, el que mejor rinde, el que mejor maneja las situaciones de juego, el que mejor maneja las emocionales. El equipo a mí me transmite buenas sensaciones porque viene compitiendo bien, haciendo buenos partidos, imponiéndose en muchas cosas a los rivales, sacando muchos puntos. Recuperarnos bien hoy, entrenar a los que han jugado menos o no han jugado y enfocados ya en el partido del Betis".