Quique Sánchez Flores tranquiliza en el Alavés con las molestias de Toni Martínez

El técnico del cuadro babazorro llamó a la calma con el hoy goleador ante el Elche. "Está con mucha confianza y aguanta todo lo que puede"

El Deportivo Alavés estuvo este sábado fuera del descenso en los 20 minutos que se puso por delante en el marcador ante el Elche. Los babazorros finalmente se tuvieron que conformar con el empate ante un Elche que empujó con todo tras las tablas de Álvaro Fernández como respuesta al gol de Toni Martínez. Precisamente Toni Martínez fue una de las incógnitas que dejó el encuentro por su estado físico.

Tras el choque, Quique Sánchez Flores puso tranquilidad a la hora de hablar de un Toni Martínez que es el máximo goleador del Deportivo Alavés: "Me acaba de confirmar que no es nada grave, que es algo que le molesta, que sigue arrastrando de semanas anteriores y un poco limitante, pero bueno, él está en un buen momento de forma, está con mucha confianza y aguanta todo lo que puede. Vamos a ver si puede llegar al siguiente partido".

Quique Sánchez Flores hace una lectura positiva del punto del Alavés

Se quedó el técnico del Alavés con la forma en la que sus jugadores habían leído los últimos minutos en comparación con los choques ante Real Betis y Athletic Club: "Ha leído mejor que otros partidos, que en los últimos diez minutos frente a Betis y Bilbao, ha leído mucho mejor el partido. Ha hecho las pausas que tenía que hacer. He visto muchas tarjetas amarillas. Quiere decir que tocamos al rival, que derribamos, que interrumpimos, que somos mucho más contundentes. Algo de lo que nos quejamos cuando acabamos el último partido. Si en una semana hemos dado ese salto de contundencia, nos va a venir muy bien para los tres últimos partidos".

Insistía Sánchez Flores en el buen hacer de su equipo, más si cabe ante uno de los mejores locales de Primera como es el Elche: "Nosotros estamos en esta pelea que lleva el equipo desde la temporada pasada y la anterior, jugando ahora ya partidos definitivos, pero con la idea de jugarlos al mejor nivel posible. Habrá equipos que nos lo van a poner muy difícil, todos nos lo van a poner muy difícil, pero el Elche en su campo, en concreto, es un equipo hartamente difícil y hemos superado la prueba de poder sumar".

Los cambios en el Deportivo Alavés

El preparador de los babazorros asumió la culpa en los cambios mal hechos el pasado fin de semana ante el Athletic Club y de paso apostó por la importancia de los jugadores que salen desde el banquillo: "Yo creo que hablamos de que la semana pasada no nos salió bien. A mí, al menos, yo tuve como entrenador la sensación de que me equivoqué en algún cambio. Es difícil acertar en las situaciones en las que jugamos siempre. Mucha tensión, de mucha igualdad hasta el final de partido, pero creo que hoy los chicos han vuelto a recuperar la fortaleza de salir desde el banquillo y frenar un poco el acoso del Elche. Como decías, hemos tenido oportunidades muy importantes en el segundo tiempo, pero no fuimos capaces en la trayectoria".

Los jugadores del Alavés celebran el 0-1

Por último, Sánchez Flores se mostró satisfecho con el punto tras hacer una lectura en positivo a nivel clasificatoria del Deportivo Alavés: "Sé que estamos hoy mejor que ayer, que dejamos un rival atrás, que empatamos con otro que tiene que jugar, que tenemos otros dos o tres rivales a dos puntos, tenemos otros dos rivales o tres a tres puntos en un partido. Quedan tres por jugar. Lo más importante es que conservemos el grupo, eso es lo más importante".