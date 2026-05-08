Eder Sarabia se enciende: "En los partidos perdidos siempre hemos tenido nuestros momentos"

El Elche se juega un duelo clave ante el Alavés y Eder Sarabia lo encara con presión, bajas sensibles y un mensaje firme de convicción antes de un encuentro que puede marcar el rumbo final en LaLiga EA Sports: "Es un día de los más importantes del año"

El Elche recibe mañana sábado al Alavés en el Carlos Tartiere. Los de Eder Sarabia se miden al equipo de Quique Sánchez Flores con necesidades urgentes de lograr la victoria. El conjunto ilicitano se encuentra a solo dos puntos de la zona de descenso, por lo que se apoyarán en la afición del Martínez Valero para intentar firmar el triunfo.

En este sentido, Eder Sarabia ha comparecido en rueda de prensa, dónde ha destacado la importancia del encuentro, aunque ha afirmado que "no va a ser definitivo ni en un sentido, ni en otro". Por otro lado, el técnico del Elche ha descartado la presencia de Adam, Rafa Mir y Yago Santiago, bajas para enfrentarse al Alavés.

Eder Sarabia aprieta el pulso: "Es uno de los días más importantes del año"

De esta manera, Eder Sarabia ofreció sus primeras valoraciones del encuentro que espera mañana sábado ante el Alavés: "Es un día de los más importantes del año. No va a ser definitivo ni un sentido ni en otro. El equipo en partidos determinantes como Mallorca, Valencia, Atlético de Madrid, Oviedo...ha dado la cara. Estamos preparados porque siempre hemos dado la cara y hemos conseguido ganar".

El entrenador del Elche repasó el estado físico de la plantilla, confirmando altas y bajas destacadas: "La semana pasada tuvimos problemillas con Buba, Héctor, Josan... Esta semana los recuperamos a todos. A Fede le está costando más entrar, pero el resto han completado la semana al 100%. Adam, Rafa Mir y Yago Santiago todavía no están".

Eder Sarabia se defiende: "Ponéis el foco donde no tenéis toda la información"

Eder Sarabia fue preguntado por las rotaciones ante el Alavés, que viene de perder contra el Athletic Club: "A veces ponéis el foco en cosas donde no tenéis toda la información y se analizan las cosas desde el sentimiento y la impulsividad. John hizo un buen partido. Hubo jugadores que suelen ser mucho más fiables que no estuvieron tan bien, pero eso es parte del fútbol. Ante el Oviedo hicimos un gran partido".

Además, Eder Sarabia añadió que "en Vigo tuvimos muy buen juego ante un equipo que está peleando por Europa, pero nos fató la contundencia y la agresividad que tuvimos en Oviedo. La gente está entrenando con todo. Venimos de una racha muy buena, estamos muy preparados. Algún cambio habrá seguro, pero tengo que consultarlo con la almohada para decidir. Quiero pensar en todo, en los que salen y en los del banquillo".

Eder Sarabia recordó la derrota ante el Alavés por 3-1 de la ida: "Éramos junto a la Juve y el Bayern el equipo invicto y el Alavés nos dio en el morro. Tenemos ganas de revancha deportiva. Sabemos lo que nos jugamos. La realidad es que tenemos que estar preparados para hacerlo mejor que ellos".

El entrenador del Elche avisó en rueda de prensa antes de recibir a los de Quique Sánchez Flores, que pisa el alambre: "Si nos aprietan, tenemos que saber salir de la presión. Ese es el mensaje y es lo que quiero transmitir a los jugadores, que se dé el partido que se dé, tenemos que ser capaces de superarles porque tenemos argumentos y estamos bien".

Sobre la situación en la clasificación, Eder Sarabia afirmó que "si ganamos rocemos la permanencia, pero no va a ser determinante. Los últimos resultados nos han hecho tener unos cuantos por debajo que también tienen que ganar para superarnos. Es un rush final de temporada apasionante, maravilloso e igualado. Lo podemos vivir desde la preocupación o desde el disfrutarlo y valorarlo que es lo que hemos elegidos. Los tres puntos de mañana que pueden ser un paso muy importante".

Eder Sarabia saca pecho atrás: "Solo el Barça nos ha superado"

Por último, Eder Sarabia destacó la confianza en defensa: "La línea en general es buena. El otro día nos ganó un equipo por dos goles, pero no es lo habitual durante la temporada. En los partidos que hemos perdido siempre hemos tenido nuestros momentos, creo que ninguno nos ha superado menos el Barça".

De esta manera, el técnico del Elche concluyó apuntando que "la solidez defensiva que viene de la implicación de todo el equipo es importante y mañana la queremos poner en práctica. Somos optimistas por lo que el equipo demuestra porque con nuestra afición en casa somos capaces de todo".