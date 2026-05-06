El Andorra de Piqué sigue teniendo cuentas pendientes con Sarabia

El conjunto de Encamp le debe 630.000 euros al actual técnico del Elche por la destitución que se produjo del vasco en marzo de 2024

La historia entre Eder Sarabia y el Andorra de Gerard Piqué parece que aún está lejos de terminarse por las cuentas pendientes a nivel económico que existe entre ambas partes. El Andorra despidió a Eder Sarabia en marzo de 2024 y en un primer lugar lo indemnizó con 175.370 euros correspondientes a 25 días por año trabajado.

Después de esto, el Tribunal Superior de Justicia de Andorra falló que cualquier técnico despedido en el Principado debía recibir la misma compensación que si esta se hubiese producido en un equipo de España de Primera o Segunda división. Por lo tanto, el Andorra se veía obligado a abonarle a Eder Sarabia un montante que asciende a 630.000 euros.

El Andorra le debe más de medio millón de euros a Eder Sarabia

El Andorra en el momento que se dictó sentencia se vio obligado a pagarle a Eder Sarabia el montante anteriormente citado que corresponden a 611.061 en concepto de compensación por la parte del contrato que no había cumplido pero que debía percibir y 18.913 por vacaciones no retribuidas. Desde ese momento Eder Sarabia, que anda en plena pelea por la permanencia en Primera con el Elche, estaba esperando la respuesta del Andorra pero esta aún no ha llegado por lo que el técnico ha decidido dar un paso más.

Después de todo este tiempo, se ha producido la ejecución judicial para que el Andorra lleve a cabo el pago de 630.000 euros a Eder Sarabia. Este no es el último paso del que dispone Eder Sarabia como medida de presión para recibir la cantidad que el Tribunal Superior de Justicia entendió que era la correcta por el tiempo restante del contrato que le quedaba al entrenador desde marzo de 2024 hasta junio de 2025.

El peligro al que se enfrenta el Andorra si no paga a Eder Sarabia

Eder Sarabía podría hacer un requerimiento formar a la Federación y llegado el caso de que el Andorra no cumpliese con lo que se le solicita a nivel económico, el cuadro de Encamp podría ver como sus derechos federativos quedan bloqueados. Esto provocaría que el club del que es dueño Gerard Piqué se vea imposibilitado a inscribir jugadores en los próximos mercados de fichajes hasta que se abone la cantidad que judicialmente le pertenece a Eder Sarabia.

Eder Sarabia y su éxito en el Andorra

Sarabia llegó al Andorra en la jornada 13 de la 2020/21 cuando los del Principado militaban en la desaparecida Segunda B. Esa campaña Eder Sarabia logró llevar al Andorra al play off de ascenso a Segunda pero terminó cayendo en semifinales ante la Real Sociedad B.

El ascenso llegó el siguiente curso y en la 2022/23, Sarabia llevó al Andorra a su cota más alta en Segunda hasta el momento. Con 59 puntos los andorranos se quedaron en la séptima posición, solo una por debajo del play off de ascenso a Primera. En la 2023/24 el Andorra despidió a Sarabia en la jornada 34 con el equipo en unos puestos de descenso que terminó ocupando hasta el final de las 42 jornadas.