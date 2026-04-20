Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras las victorias de Almería, Sporting y Eibar, y las derrotas de Cádiz y Granada en la jornada 36

El domingo en la jornada 36 en Segunda división trae novedades en la lucha por el ‘playoff’ de ascenso, con malas noticias para los andaluces tras las derrotas de Granada CF y Cádiz CF

La jornada 36 de LaLiga Hypermotion está llegando a su fin. A falta de un encuentro por disputarse, tenemos grandes novedades en la lucha por el ‘playoff’ de ascenso tras las victorias del Eibar, Andorra y Sporting de Gijón, además de la señalada derrota del Málaga en el derbi andaluz ante el Almería.

En la zona baja de la clasificación, el Cádiz sigue hundiéndose hacia los puestos de descenso, mientras que el Huesca acumula diez encuentros sin ganar, ocupando la penúltima plaza. Por último, el Valladolid no remonta y se acerca a la zona de peligro.

FC Andorra 1-0 Valladolid

El Andorra sigue empeñado en convertir la ilusión en realidad. El conjunto tricolor firmó una victoria de prestigio ante el Real Valladolid que le acerca a la permanencia matemática y le permite mirar de reojo al ‘playoff’. El equipo de Carles Manso dominó con claridad y encontró premio gracias a una acción de talento puro: asistencia de tacón de Villahermosa y definición certera de Marc Cardona.

El choque estuvo marcado también por la grave lesión de Raúl Moro Ohio, que dejó helado al Valladolid en el tramo final. Antes, los de Escribá resistieron con orden, pero apenas inquietaron. La lluvia aceleró el juego tras el descanso y el Andorra aprovechó su momento. Sin capacidad de reacción, el cuadro pucelano terminó superado en un partido que refuerza la ambición local.

Sporting Gijón 3-0 Cádiz

El Real Sporting mantiene viva la llama del ‘playoff’ tras firmar una goleada contundente ante un Cádiz en caída libre. El equipo de Borja Jiménez castigó cada error rival con transiciones letales, lideradas por Dubasin y Otero. La efectividad a la contra marcó un partido en el que los rojiblancos supieron esperar su momento para golpear con precisión.

Tras un primer tiempo equilibrado, el conjunto gijonés rompió el duelo aprovechando los espacios. El Cádiz, sin respuesta ni colmillo, apenas inquietó pese al empuje de Suso. La goleada refuerza la ambición asturiana y deja muy tocado a un rival que se hunde en la clasificación.

Albacete 4-1 Granada

El Albacete se llevó un duelo de orgullo ante el Granada gracias a un inicio demoledor. Dos goles en apenas cinco minutos, obra de Jogo y Lluís López, marcaron el camino de un partido en el que los manchegos impusieron ritmo e intensidad desde el primer momento, neutralizando la propuesta inicial de los de Pacheta.

El Granada intentó reaccionar tras el descanso con el tanto de Petit, pero su empuje fue efímero. El Albacete respondió con contundencia: Obeng, en su primera intervención, y Lazo sellaron la goleada. La pegada local y su consistencia durante los 90 minutos dejaron sin opciones a un rival que nunca logró sostener su intento de remontada.

Eibar 2-1 SD Huesca

El Eibar confirmó su gran momento al imponerse al Huesca en Ipurua, en un duelo que respondió al guion entre el mejor local y el peor visitante. Los armeros, en plena dinámica ascendente, volvieron a demostrar su fiabilidad competitiva, mientras que los aragoneses pagaron caros sus errores en las áreas, lastrados por la falta de confianza.

El partido se decidió por detalles: Martón abrió el marcador y, tras el empate de Mier, la expulsión de Julio Alonso decantó el tramo final. Sergio Álvarez sentenció en una jornada especial, marcada también por la lesión de Nolaskoain. El Eibar mira al ‘playoff’ con ambición creciente, mientras el Huesca suma diez encuentros sin ganar.

Almería 3-2 Málaga

La UD Almería se llevó un derbi andaluz de alto voltaje ante el Málaga CF, en un partido eléctrico decidido en los últimos minutos, que sufrió altercados en la previa. Embarba, con un doblete, lideró a los rojiblancos en un duelo que tuvo de todo y que les permite recuperar, de forma provisional, los puestos de ascenso directo.

El encuentro se rompió tras el descanso, con alternativas constantes y un conjunto malagueño que logró igualar con goles de Adrián Niño y Haitam. Cuando el empate parecía definitivo, apareció Leo Baptistao para firmar el tanto decisivo de cabeza. El choque acabó con tensión y expulsiones tras una tangana, reflejo de la intensidad de un derbi clave en la lucha por subir.

Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la jornada 36