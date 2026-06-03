Maikel Mesa, jugador del Tenerife, condenado a ocho meses de prisión tras agredir a un juez en La Laguna

El futbolista del CD Tenerife también deberá pagar 1.200 euros de multa por un delito de lesiones después de un altercado ocurrido el pasado domingo, con un juez en activo como víctima de la agresión

El futbolista del CD Tenerife, Maikel Mesa, ha sido condenado a ocho meses de prisión y al pago de 1.200 euros de multa tras un juicio rápido celebrado este miércoles en los juzgados de San Cristóbal de La Laguna.

El jugador blanquiazul fue detenido después de verse implicado, junto a otras dos personas, en un altercado ocurrido el pasado domingo. La víctima resultó ser un juez en activo, al que habrían increpado, agredido y sustraído el teléfono móvil.

Maikel Mesa, condenado por atentado y lesiones

La condena a Maikel Mesa llega por dos delitos. Por el delito de atentado se le impone una pena de ocho meses de prisión y una multa de dos meses a razón de diez euros diarios. Por el delito de lesiones, otros dos meses de multa. En total, la sanción económica asciende a 1.200 euros.

El caso se resolvió mediante un juicio rápido después de que el futbolista del Tenerife y los otros dos implicados fueran trasladados bajo custodia policial a los juzgados de La Laguna.

La sentencia coloca al jugador en una situación muy delicada, no solo en el plano judicial, sino también en el deportivo e institucional. Maikel Mesa mantiene contrato con el CD Tenerife, que ya conoce la gravedad de los hechos y estudia posibles medidas disciplinarias.

El altercado comenzó con burlas a un hombre que resultó ser juez

Según publica El Día, los hechos ocurrieron el pasado domingo en la zona de la Plaza de La Concepción, en La Laguna. Maikel Mesa se encontraba junto a dos amigos cuando habrían comenzado a burlarse de un hombre que paseaba por la zona, llamándolo “calvo”.

La situación se agravó cuando la víctima recriminó la actitud del grupo. En ese momento, siempre según la información publicada, los implicados lo habrían arrinconado y golpeado.

Después del altercado, los agresores se dirigieron hacia un aparcamiento cercano. La víctima los siguió y avisó a la Policía. Al intentar impedir que se marcharan en un vehículo, uno de los ocupantes se bajó y le quitó el teléfono móvil, que posteriormente fue localizado. El hecho de que la víctima fuera un juez en activo elevó la gravedad penal del caso y derivó en la condena por atentado.

La identificación de Maikel Mesa fue clave para la investigación

Tras el incidente acudieron al lugar agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional y de la Policía Local de La Laguna. A la víctima se le recomendó solicitar un parte de lesiones y presentar denuncia en dependencias policiales.

La actuación policial fue decisiva para identificar a los implicados. Las imágenes captadas, las descripciones aportadas y las matrículas de los vehículos permitieron localizar a Maikel Mesa.

El futbolista fue encontrado en la vivienda de su madre. Según las mismas informaciones, presentaba lesiones en los nudillos compatibles con una agresión. Además, habría confirmado que habían cogido el móvil de la víctima y señalado el lugar donde lo habían tirado.

El CD Tenerife estudia medidas disciplinarias

El caso estalla en un momento especialmente sensible para el CD Tenerife. El club blanquiazul debe decidir ahora cómo actuar ante una condena que afecta directamente a uno de sus futbolistas, justo cuando acaba de lograr el ascenso a Segunda división.

Según las informaciones conocidas, la entidad ya tenía conocimiento del atestado policial y evalúa la apertura de un expediente disciplinario. El caso no solo compromete la imagen del jugador, sino también la del propio club.

Maikel Mesa, nacido en Santa Cruz de Tenerife, regresó al equipo blanquiazul procedente del Real Zaragoza. Su fichaje tenía una carga emocional importante por tratarse de un futbolista local, pero la situación actual cambia por completo el escenario. El Tenerife tendrá que valorar las consecuencias internas de una condena por hechos graves ocurridos fuera del terreno de juego.

Un caso que golpea la imagen del futbolista y del Tenerife

La noticia tiene un fuerte impacto porque mezcla tres elementos especialmente sensibles: un futbolista profesional, una agresión en la vía pública y una víctima que resultó ser un juez en activo.

A nivel deportivo, el futuro inmediato de Maikel Mesa queda pendiente de la respuesta del CD Tenerife. A nivel personal, el jugador afronta una situación que puede marcar su carrera mucho más allá de lo que ocurra dentro del campo. El club blanquiazul tendrá que decidir ahora si abre expediente, si toma medidas adicionales o si espera a analizar con detalle todos los efectos de la resolución judicial.