Las consecuencias para Diego Fuoli por los cánticos contra Pedro Sánchez: denuncia y propuesta de persona “non grata”

Diego Fuoli, portero del Sabadell, festejó el ascenso a Segunda División incitando a un cántico contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y ahora afronta diferentes consecuencias

El CE Sabadell ha conseguido una hazaña y la próxima temporada jugarán en la Segunda división española, después de derrotar al Zamora con una remontada. Por ello, el equipo catalán hizo una rúa por su ciudad para celebrar que regresan a la categoría de plata del fútbol español cinco años después. Sin embargo, Diego Fuoli protagonizó un momento que robó todo el protagonismo.

El portero del Sabadell, ex del Villareal, cogió el micro para dirigirse a su afición en el acto institucional de celebración del ascenso, celebrado en el balcón del ayuntamiento de la ciudad. "Voy a soltar una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga" anunció Fuoli, para posteriormente nombrar a Pedro Sánchez, y la afición inmediatamente referir unos ya clásicos insultos al Presidente.

Denuncian al portero del Sabadell, Diego Fuoli, por delito de odio contra Pedro Sánchez

Esta "gracieta sin maldad", como ha explicado Fuoli que fue su intención en las celebraciones, se le ha hecho una bola muy pesada al guardameta, al que ahora denuncian por un delito de odio. La Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell (FAVS) ha presentado una denuncia en los juzgados contra el portero del Sabadell, Diego Fuoli alegando un delito de odio debido a estos cánticos contra el presidente del Gobierno.

Este escrito presentado por las Asociaciones Vecinales señala que "Fuoli incitó a los aficionados congregados en la plaza de Sant Roc a completar una expresión ofensiva dirigida al jefe del Ejecutivo, escena que derivó en insultos coreados por una parte del público" y para ellos es motivo de una infracción penal por delito de odio. Además, han presentado una instancia para declarar al jugador zaragozano como "non grata" en Sabadell.

Las duras consecuencias para Fuoli por el cántico contra Pedro Sánchez

Esta la única consecuencia para Fuoli. Además de esta denuncia, la federación ha solicitado formalmente al Centre d'Esports Sabadell la apertura de un expediente disciplinario "contundente" contra el portero del equipo del Nova Creu Alta. Además, piden al club que tomen medidas disciplinarias por su comportamiento. Unas medidas que parecen desproporcionadas, especialmente porque el portero en ningún momento pronunció ningún insulto, aunque la afición si lo hiciera. Lo que está claro es que esta "gracieta sin maldad" va a tener consecuencias negativas para Fuoli.

La disculpa de Diego Fuoli por los insultos contra Pedro Sánchez

El portero del Sabadell se vio obligado a subir unas disculpas públicas por este momento en las celebraciones, que aunque fue fruto del contexto de broma y celebración en el que estaban, el asunto ha llegado más lejos de lo que el mismo esperaba. Por ello, se lamenta de "empañar con esta tontería la celebración de una temporada histórica".

"Durante el acto, se produjeron expresiones dirigidas contra el presidente del Gobierno de España, impropias de un acto institucional, que no representan los valores ni el espíritu de la entidad" añadió el club en otro comunicado oficial.