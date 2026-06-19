Sabadell 4-0 Zamora: la Nova Creu Alta devuelve al arlequinado a Segunda división

El conjunto de Ferran Costa remonta el 1-0 de la ida del playoff de ascenso en Primera Federación con goles de López-Pinto, Eneko, Quadri y Moreno y vuelve cinco años después a LaLiga Hypermotion

La Nova Creu Alta volvió a vivir una noche mágica. El Sabadell derrotó por 4-0 al Zamora, remontó el 1-0 de la ida en el playoff de ascenso de Primera RFEF y selló su ascenso a Segunda división cinco años después de su última presencia en el fútbol profesional.

El equipo arlequinado completó una travesía de enorme valor competitivo: descenso a Segunda RFEF, ascenso a Primera RFEF hace un año y salto inmediato a LaLiga Hypermotion. López-Pinto abrió el camino, Eneko desató la fiesta y Quadri y Moreno completaron una noche histórica.

El Sabadell remonta al Zamora y vuelve a Segunda división

El Sabadell necesitaba ganar y lo hizo con una autoridad. El equipo de Ferran Costa llegaba obligado a levantar el 1-0 de la ida. El Zamora había defendido su ventaja durante la semana como un tesoro, consciente de que estaba a noventa minutos de hacer historia y alcanzar por primera vez el fútbol profesional.

Pero el templo arlequinado empujó desde el primer minuto. El Sabadell salió antes al partido, acumuló llegadas, forzó saques de esquina y encontró el golpe que necesitaba para igualar la eliminatoria en el minuto 18, con un gol de López-Pinto.

Festival de goles del Sabadell en la segunda parte

El segundo tiempo tuvo todos los ingredientes de una final de ascenso. Balones divididos, piernas cargadas, miedo al error, protestas, revisiones y una tensión que fue creciendo con el paso de los minutos.

El Zamora mejoró y tuvo fases para creer. Abde se topó con el palo en una acción que no subía al marcador, Kike reclamó penalti y Markel volvió a encontrarse con la madera en una ocasión que pudo cambiar la historia.

El partido se abrió por completo. Mario y Carbonell rozaron el empate para el conjunto rojiblanco, pero en la respuesta arlequinada apareció Eneko. El balón quedó vivo tras otro poste y el jugador del Sabadell fusiló para hacer el 2-0 y poner la Nova Creu Alta patas arriba en el minuto 88.

Con siete minutos de añadido, en el 95 llegaba el tercero del Sabadell, obra de Quadril, que provocó una invasión de campo. La fiesta ya había empezado antes del pitido final y aún quedó tiempo para que Moreno hiciera el cuarto en el 109', cerrando una goleada que convierte el regreso a Segunda en una noche redonda.

Ferran Costa culmina dos ascensos seguidos con el Sabadell

El ascenso tiene una lectura que va más allá de una final. El Sabadell ha pasado en solo dos temporadas de la Segunda RFEF a la Segunda división, un doble salto que explica la magnitud del trabajo realizado por Ferran Costa y su plantilla.

Hace un año, el club arlequinado celebraba el regreso a Primera RFEF. Ahora vuelve a LaLiga Hypermotion, una categoría que conoce bien y que recupera después de cinco años lejos del fútbol profesional.

El camino también tuvo su punto de épica en el playoff. Antes del 4-0 al Zamora, el Sabadell ya había firmado otra remontada rotunda ante el Real Madrid Castilla, al que derrotó por 3-0 en la Nova Creu Alta para seguir vivo en la pelea por el ascenso.

El Zamora se queda sin premio tras una temporada histórica

El Zamora se marcha con dolor, pero no sin mérito. El equipo rojiblanco había construido una eliminatoria muy seria desde el 1-0 de la ida y llegó a la Nova Creu Alta con la posibilidad real de tocar el fútbol profesional.

Durante varios minutos de la segunda parte, el conjunto de Óscar Cano pudo cambiar el guion. Tuvo opciones para hacer el 1-1 y meter presión al Sabadell, pero le faltó acierto en el momento exacto.

La derrota final es dura por el resultado y por lo que estaba en juego. El sueño zamorano tendrá que esperar, aunque su playoff deja una señal clara: el club compitió hasta el último escalón por una oportunidad histórica.

La Nova Creu Alta celebra el regreso del Sabadell al fútbol profesional

El pitido final convirtió la Nova Creu Alta en una fiesta. El Sabadell regresa a Segunda división, vuelve al escaparate profesional y recupera una categoría que encaja con la historia de un club acostumbrado a mirar hacia arriba.

El ascenso no llegó por casualidad. Llegó tras una temporada larga, una eliminatoria sufrida, dos remontadas de enorme carácter y una final en la que los nombres propios aparecieron cuando más falta hacían.

López-Pinto abrió la puerta. Eneko firmó el gol que quedará en la memoria. Quadri confirmó su peso competitivo. Moreno cerró la noche. El Sabadell es de Segunda otra vez, cinco años después, y la Nova Creu Alta ya tiene una nueva fecha para recordar.