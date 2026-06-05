El Sabadell, primer finalista del play off de ascenso a LaLiga Hypermotion desde Primera RFEF a costa del Real Madrid Castilla

El cuadro catalán venció en la Nova Creu Alta al filial del Real Madrid por 3-0 tras una gran primera mitad en la que los goles Priego y Astals adelantaron a los arlequinados y otro tanto de Priego terminó de sentenciar la eliminatoria. El sábado se jugará el Atlético de Madrid B - Ponferradina y el domingo el Celta Fortuna - CE Europa y Zamora - Villarreal B

El play off de ascenso a LaLiga Hypermotion desde Primera RFEF es posiblemente uno de los más emocionantes del fútbol español ya que los equipos que consiguen el éxito logran al mismo tiempo abandonar el fútbol no profesional para llegar a la profesionalidad del fútbol de plata.

Después de los partidos de ida de semifinales en los que se enfrentaron Villarreal B y Zamora, Europa y Celta Fortuna, Ponferradina y Atlético de Madrid B y Real Madrid Castilla y Sabadell, este viernes ha llegado el turno del primero de los cuatro partidos de vuelta de este apasionante play off de ascenso a LaLiga Hypermotion.

El Sabadell remonta en la Nova Creu Alta al Real Madrid Castilla (3-0)

El Sabadell, que terminó segundo en la Liga regular del grupo 2 de Primera RFEF, solo por detrás del Eldense, se vio sorprendido en el partido de ida por el Real Madrid Castilla ya que los blancos vencieron en Valdebebas por 2-0. De este modo, el Sabadell tenía que salir con todo este viernes en la Nova Creu Alta para tratar, ante su público, de darle la vuelta a la eliminatoria.

El Sabadell contaba con el factor a su favor de que contaba con mejor clasificación en la Liga regular que el Real Madrid Castilla por lo que en caso de empate a goles tras el final de los 90 minutos y la prórroga, los catalanes pondrían rumbo a la final en la que esperaría a Zamora o Villarreal B. El Sabadell salió con todo en la primera mitad y empujado por su público se fue al descanso con un 2-0 gracias a los tantos de Priego y Astals.

En el segundo tiempo, el Sabadell siguió empujando en busca de un tercer gol que les diese tranquilidad pero el Castilla aguantó hasta el tramo final del choque. Fue ahí donde el filial del Real Madrid trató de hacer un gol que habría supuesto meterse en la final del play off. Pero el cuadro arlequinado hizo el definitivo 3-0 en el último minuto del tiempo reglamentario.

El play off de ascenso a LaLiga Hypermotion espera a tres nuevos finalistas desde Primera RFEF

Será el sábado 6 de junio cuando se conozca el segundo de los finalistas (se disputan dos finales). Serán Atlético de Madrid B y Ponferradina quienes buscarán una plaza en una de las dos finales que se disputan para dejar la Primera RFEF y jugar en Segunda división el próximo curso.

En el partido de ida en Ponferrada, el marcador no se movió del 0-0 inicial y será en territorio madrileño cuando se decida todo. En caso de que se vuelva a repetir un empate, con o sin goles, el Atlético de Madrid sería el que pasaría a jugar la final ante Celta de Vigo o CE Europa. Los madrileños fueron terceros en el grupo 2 y la Ponferradina cuarta en el grupo 1.

Será el domingo cuando se disputen los dos últimos partidos de semifinales del play off de ascenso a LaLiga Hypermotion desde Primera RFEF. Se verán las caras Celta Fortuna y CE Europa con el 1-1 de la ida y Villarreal B y Zamora con el 2-0 a favor de los castellonenses.

Resultados del play off de ascenso a LaLiga Hypermotion desde Primera RFEF

Partidos de Ida

Real Madrid Castilla 2-0 Sabadell

Ponferradina 0-0 Atlético de Madrid B

CE Europa 1-1 Celta de Vigo B

Villarreal B 2-0 Zamora

Partidos de vuelta

Sabadell 3-0 Real Madrid Castilla