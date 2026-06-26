Gio Zarfino, líder del ascenso del Extremadura: "Me dijeron que estaba loco y ahora peleo por volver a Segunda"

Hablamos con el jugador uruguayo, uno de los grandes referentes del CD Extremadura, sobre su ascenso a Primera Federación, el cuarto en cuatro años, una temporada increíble en la que hasta han plantado cara al Sevilla FC y sobre su ambición de competir en Segunda división

Gio Zarfino entiende mejor que nadie lo que significa el CD Extremadura. El jugador uruguayo llegó a España para unirse al club almendralejense en 2017, que competía en la antigua Segunda División B, y desde entonces comenzó una historia de amor y compromiso con el equipo extremeño, pero con muchos problemas e incertidumbres en el camino que le alejaron del Francisco de la Hera.

En este período de crisis, en el que Zarfino ya se había convertido en uno de los futbolistas más relevante de la Segunda División y el Extremadura UD se estaba yendo a pique por una nefasta gestión administrativa, el centrocampista aprovechó para consagrarse en clubes como el Tenerife, el Castellón o el Alcorcón, entre otros. Sin embargo, cuando vio la oportunidad de volver al que ya es el club de su vida, dejó de lado las recomendaciones y apostó por volver a pelear por el ascenso a Segunda División ya con el club refundado. La tercera vida del equipo de Almendralejo, cuyo inicial Extremadura CF compitió en Primera división en los 90 y se volvió un histórico del fútbol español.

En ESTADIO Deportivo hemos podido hablar con el centrocampista, el segundo máximo goleador del club con 12 tantos, y que nos explique como ha sido su regreso a Almendralejo y el ascenso a Primera Federación con el CD Extremadura 1924, cada vez más cerca del máximo profesionalismo a pesar de haber 'nacido' en 2022.

El regreso de Zarfino al Extremadura para conseguir el ascenso a 1ª RFEF

-Cuatro ascensos consecutivos en cuatro años. ¿Cómo has vivido esto desde tu regreso?

- La verdad que muy contento. Yo me siento muy identificado con lo que es el Extremadura. Anteriormente, en mi primera etapa en Extremadura, estuve 3 años. Gracias a Dios, pude lograr el ascenso, pude jugar en en Segunda División, después nos tocó descender también ese año. Bueno, fueron 3 años muy bonitos, de muchas vivencias que te quedan en el recuerdo. Me quedó marcado lo que es el club, la gente de Almendralejo, lo que es Extremadura. Y bueno, la verdad que la decisión de de volver fue específicamente por volver a lograr y tratar de hacer lo que hicimos en su momento. Y muy contento porque en el primer año ya pude conseguir el ascenso. Ya el club viene con cuatro ascensos consecutivos. Yo soy parte de este último. La verdad que me siento muy contento y con ganas de de afrontar esta temporada y poder lograr el ascenso otra vez, que es lo que quiero para llegar al fútbol profesional.

- Tú ya viviste un ascenso a Segunda División, ¿Cómo afrontas este nuevo reto de decir 'vamos a intentar lograr una hazaña otra vez'?

- Con muchísimas ganas y mucha ilusión. La verdad que si me decís cuál es tu mayor deseo hoy por hoy, es es ese: ascender con el Extremadura a Segunda División. Para eso trabajamos en el día a día, con el equipo que se arme y según cómo cómo esté todo, vamos a ver a qué aspiramos. Pero bueno, la mentalidad de uno siempre es ascender y poder poder campeonar, que que es lo más bonito.

- Me hablas de que tienes mucha conexión con Almendralejo. ¿Cómo notas tú el apoyo de la afición en el Francisco de la Hera?

- La gente siempre responde, más allá de que hemos estado en Segunda RFEF y y han pasado momentos complicados. Eso como aficionado, después de tanto tiempo pasando mal, volver a vivir estas cosas es lo más lo más bonito. Solamente hay palabras de de agradecimiento hacia ellos por todo. Muchos kilómetros, muchas horas, un contexto que económicamente te lleva un dinero y eso es de agradecer y de valorar. Cuando sales a la cancha, piensas en todo eso para para siempre dejar un plus y que la gente que te sigue se sienta representada con con nosotros, que eso para para un futbolista es lo más lo más importante.

- Una afición que valora mucho tu bajada de categoría para ayudar al Extremadura a que vuelva a conseguir todo lo que en su momento ya alcanzasteis. ¿Sabe este ascenso diferente después de todo lo que habéis pasado con la refundación del club? ¿ Cómo es afrontar el estar de nuevo en el Francisco de la Hera con un nuevo objetivo?

- Divino todo. Muy muy bonito. La verdad que hoy por hoy te puedo decir que fue una de las mejores decisiones que he tomado. Volver, ascender, salir campeones y estar con con mi familia, porque tengo prácticamente a toda mi familia acá. La vez pasada cuando ascendí, estaba solamente mi mi papá, mi mujer y mi nena, y ahora me toca ascender teniendo prácticamente a toda mi familia, y es de las cosas más bonitas que me han podido pasar y creo que fue una de las mejores decisiones. En su momento muchos me decían que estaba loco, que cómo iba a hacer eso. Incluso hasta mi representante por momentos me decía: "Gio, fíate bien la decisión que vas a tomar, porque tenemos esto, tenemos que seguir en el fútbol profesional". Yo lo tenía lo tenía decidido, estaba claro en en mi decisión. Lo asumí con con mucha naturalidad, mucha responsabilidad, pero también con esas ganas de ascender desde el primer momento, que es para lo que vine. Hoy por hoy me quedo en Primera RFEF también para poder ascender. Si no, no estaría acá.

- ¿Qué es lo que ha tenido este equipo para soportar la presión de decir "hemos creado un nuevo club y tenemos que hacer honor a ese antiguo Extremadura que estuvo en Primera y que hace menos tiempo logró llegar a la Segunda División"?

- Hoy por hoy tenés referentes en el club como Manuel Mosquera o Pedro José, que son jugadores que han jugado en Primera División, que son referentes del club. Tenerlos a ellos es muy importante porque ya sabés lo que demanda y lo que te pide el Extremadura. Entonces, tenés que estar a la altura en todo momento ya no solamente en representar al Extremadura, sino a la a la gente que te rodea. Es una presión bonita, linda, que la tenés que asumir con muchísima responsabilidad y hacer las cosas bien. Uno siempre quiere hacer todo bien, pero al final de cuentas hay altibajos como todos, y y lo que yo siempre digo: la gente del Extremadura te pide que que dejes todo dentro de la cancha y eso, haciendo eso la gente te responde. Saben que uno deja todo, y por más que pierdas, si dejaste todo dentro de la cancha, la gente te lo reconoce, y eso eso es Extremadura.

- Hablando de sentirse representado, tú eres uno de los máximos exponentes. ¿Qué es para ti sentir todo el apoyo como uno de los grandes líderes del vestuario?

- La verdad que muy muy bonito. Te deja con la sensación de felicidad y también una responsabilidad linda, porque son momentos y etapas que uno pasa, que lo está disfrutando en el día a día, pero es después cuando vas a a recordar todo esto. Tener eso, ya sabiendo lo que es el club, lo que es el Extremadura, los compañeros nuevos que vienen, tratar de transmitirles eso es muy importante para que para que sepan lo que lo que es el Extremadura.