Una mínima esperanza para el Betis Deportivo de ser repescado en Primera RFEF

Algeciras, Teruel, Avilés y Cartagena no han podido formalizar su inscripción en la otrora Segunda B y tienen hasta el próximo miércoles para subsanar las deficiencias detectadas, lo que podría generar alguna vacante de última hora; el filial verdiblanca es el primero en la lista para volver

Algeciras CF, CD Teruel, Real Avilés y FC Cartagena han sido avisados por la RFEF, como Ourense CF, Atlético Sanluqueño, CD Guadalajara y CD Badajoz en lo que a Segunda Federación se refiere, de que su inscripción en Primera Federación ni ha sido aceptada, por lo que tienen cinco días hábiles (plazo que expira el miércoles de la semana que viene) para subsanar las deficiencias detectadas. Si alguno de los cuatro primeros no lo hiciera, el Betis Deportivo sería repescado y conservaría la categoría perdida, puesto que es el que bajó con más puntos de los dos grupos que conforman la otrora Segunda B.

El Juez Único de Competiciones No Profesionales no ha hecho públicas las razones por las que ha denegado el registro de los clubes mencionados, aclarando que se las ha comunicado en privado a cada uno de ellos, aunque los pacenses, por ejemplo, sí han emitido un comunicado en el que desvelan que el problema reside en la validación de un aval que se ha vuelto a remitir físicamente a la sede madrileña del ente encargado de gestionar estas categorías. Por su parte, en tierras murcianas también se ha requerido, al parecer, documentación referente a las deudas adquiridas con gran parte de las dos primeras plantillas del 'Efesé'.

El director general de los albinegros, Víctor Alonso, se refería a esta situación durante la presentación de los nuevos fichajes Clavería, Corral y Abdel Lah, recalcando que el FC Cartagena "ha cumplido todos los requisitos de inscripción" y la misma debe estar "validada", amén de que que el aval requerido fue también "presentado en tiempo y forma", si bien admitía que faltan conformidades y resguardos "referentes a la temporada pasada" que se enviarán pronto a la RFEF. Por su parte, el CD Teruel apuntaba que este jueves a las diez de la mañana quedaría todo solventado, en alusión a una auditoría y una página web que no estaban al día, "nada relacionado con impagos".

El Betis Deportivo trabaja con el escenario más probable: la Segunda RFEF

En el seno del Real Betis se trabaja actualmente con el escenario más probable, que pasa por competir el curso que viene en Segunda RFEF. De hecho, ya se han producido y materializado las primeras decisiones en cuanto a salidas, la última de ellas la del mediapunta Adrián Martín rumbo al Getafe B, donde coincidirá con sus ex compañeros Carlos León, Ginés Sorroche y Agustín Moreno. Es cierto que con otros futbolistas, caso de Rodrigo Marina, se está a la espera de acontecimientos, pese a la media docena de ofertas de superior categoría que tiene el delantero cacereño. La solución definitiva, en todo caso, con el asunto de las inscripciones no se demorará mucho más.