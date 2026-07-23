Bartra predice una temporada "apasionante" y recuerda un antecedente ilusionante: "Ganamos la Champions"

El central bético asegura que afronta esta campaña con "muchas ganas" y rememora que la vez anterior que levantó la Carabela de Plata, con el Barça, conquistaron varios títulos

Marc Bartra fue el encargado de recoger la Carabela de Plata que acredita al Betis como campeón del Trofeo Colombino tras imponerse al Recreativo de Huelva y evidenció las ganas con la que afronta el próximo curso, en el que los verdiblancos disputan la Champions League por segunda vez en su historia.

De este modo, hizo hincapié en su ilusión y vaticina un año pleno de emociones fuertes. "Cada año que pasa lo cojo con más ilusión, con más ganas, con mucha energía a nivel personal. Me estoy sintiendo muy bien. Tenemos un grupo muy, muy bueno a nivel humano, y luego también como profesionales", señaló el central catalán, que no duda que pueden dar muchas alegrías a los suyos.

Bartra destaca las ganas y el ambiente del grupo

"Creo que se respira un buen ambiente. A ver si van viniendo también los mundialistas y que formemos un gran equipo para competir, que viene un año apasionante y con muchísimas ganas", apuntó el zaguero, que valoró el transcurso de la presente pretemporada.

"Las pretemporadas están para eso, para coger ritmo, para que cada entreno que pase, cada partido, coger mejores sensaciones, volver a sentir esa conexión con los compañeros", apuntó Bartra, que realizó una buena valoración. "Creo que está siendo positivo, tanto físicamente, pues vamos a más, como también a nivel técnico. Hay que coger esas sensaciones buenas para empezar como tiros desde el principio de LaLiga", señaló.

Elogios a la afición bética

También tuvo palabras para la afición bética, desplazada en masa al Nuevo Colombino para el partido de ayer. "Es un privilegio, lo digo siempre y me lo digo a mí mismo también, ir a cualquier campo y el otro día en Alemania y había un montón de béticos, de peñas béticas. En Huelva había un montón de béticos llenando el estadio. Es un privilegio, me siento tremendamente orgulloso de formar parte de esto y ojalá toda la comunión que hacemos con la afición, pues nos dé para seguir poniendo al Betis en lo más alto posible y disfrutando, que al final es por lo que jugamos al fútbol", indicó.

Bartra ya levantó el trofeo con el Barcelona y fue una gran temporada

Además, Bartra recordó que no era la primera que levantaba la Carabela de Plata, pues ya lo hizo hace once años como jugador del Barcelona y esa campaña fue fructífera para los azulgranas.

"Fue un año muy, muy bonito. Si no recuerdo mal, creo que fue el año que ganamos la Champions, ganamos el Mundial de Clubes y bueno, ojalá nos pueda traer también mucha suerte este año haberlo ganado aquí. Y le tengo mucho cariño también aquí en Huelva, claro que sí", indicó el futbolista.