Isco y Antony vuelven tras su ausencia contra el Recreativo y Abde permanece al margen en el Betis

Los dos puntales verdiblancos, fuera de la lista en el Colombino, se ejercitaron con el resto del grupo en la sesión de hoy, mientras que el marroquí continúa al margen

La convocatoria para el amistoso de anoche contra el Recreativo de Huelva generó cierta preocupación en el beticismo por la ausencia de dos puntales que se quedaron fuera pese a haberse entrenado con el resto en la sesión del martes.

Y es que Isco Alarcón y Antony no entraron en la lista para la cita del pasado miércoles, por lo que los focos pasaban a centrarse en el siguiente entrenamiento a tenor de la decisión tomada por Manuel Pellegrini.

Las estrellas verdiblancas volvieron al grupo en el entrenamiento de hoy

Sin embargo, la sesión realizada esta mañana tras la conquista del Trofeo Colombino al imponerse al Decano apagó la alarma tanto en cuanto las dos estrellas comenzaron la jornada con el grupo y trabajaron con el resto del grupo.

Su ausencia en el choque en Huelva entra, por ende, dentro del programa de dosificación de cargas para evitar sustos por los problemas físicos que arrastran el malagueño, que aún no está al cien por cien como se puede apreciar sobre el verde de las instalaciones de La Palmera, y el brasileño, muy condicionado el curso anterior por su pubalgia.

Por el contrario, Ez Abde se mantuvo al margen del grupo un entrenamiento más tras haberse sumado a la pretemporada el pasado lunes una vez consumada sus vacaciones.

El marroquí se lesionó de la rodilla antes del Mundial, lo que le obligó a abandonar la concentración y trabajar en la recuperación antes de la vuelta al trabajo. El internacional al marroquí ha dejado atrás sus molestias, pero el cuerpo técnico lo está introduciendo poco a poco en la dinámica de grupo. Obviamente, no fue considerado para la lista contra el Recreativo de Huelva al estar recién llegado.

Natan realiza carrera continúa

Los titulares contra el Recreativo realizaron trabajo de gimnasio mientras que Natan hizo carrera continua en el césped de la Ciudad Deportiva del Sol y el resto se ejercitó en una sesión de recuperación.

Un entrenamiento más, Manuel Pellegrini, de vuelta tras su ausencia durante unos días por motivos personales, no puede contar con los tres internacionales que disputaron el Mundial, casos de Giovani Lo Celso, Cucho Hernández y Álvaro Fidalgo. El hispano-mexicano está previsto que regrese antes de tiempo y arranque el 'stage' de Marbella junto al grupo.