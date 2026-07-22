Recreativo - Betis, en directo: el LVII Trofeo Colombino de Huelva, segundo partido de la pretemporada bética, en vivo online

Sigue, minuto a minuto con ESTADIO Deportivo, este nuevo encuentro amistoso del conjunto verdiblanco: con Rubén Cousillas como técnico en ausencia de Manuel Pellegrini, con estreno del recién fichado Diego Conde y con Isco Alarcón, Antony dos Santos o Ez Abde como ausencias más llamativas

Ya estamos por aquí, abriendo directo para contarte -minuto a minuto- todo lo que depare en este LVII Trofeo Colombino que enfrenta al RC Recreativo de Huelva y al Real Betis, en el segundo amistoso de la pretemporada verdiblanca tras el 0-3 ante el modesto Sf Lotte alemán

Ambos se han quedado en Sevilla, al igual que Ez Abde, aún renqueante de la lesión de rodilla que le dejó sin un Mundial 2026 que jugaron Giovani Lo Celso, Álvaro Fidalgo y Cucho Hernández.

Además de la baja de Manuel Pellegrini, el Real Betis ha llegado a Huelva con una lista de 24 convocados en la que destacan las bajas de Isco Alarcón y Antony dos Santos.

En Córdoba, para el segundo test estival, le llega el turno a la segunda camiseta. Presentada hace sólo unos días, de color verde Esperanza con motivos dorados y espíritu cofrade, cabe recordar que está dedicada a Sandra Peña y destinará parte de su recaudación a la lucha contra el bullyng

El primer uniforme, el clásico de colores verdiblancos, fue estrenado en la última jornada de la 25/26 y los jugadores lo vistieron en el primer amistoso de pretemporada, ante el Sf Lotte alemán

Te recordamos la manera de presenciar en directo, por televisión o por vía online, este segundo encuentro de la pretemporada bética

Por eso, muchos no han querido dejar pasar la oportunidad de desplazarse desde Sevilla hasta la vecina Huelva, donde también son numerosas las peñas béticas

El estreno del Betis en pretemporada fue en Alemania y la hinchada verdiblanca no ve en acción a los suyos desde finales de mayo.

El nuevo portero verdiblanco, que arrancará en el banquillo esperando debutar en la segunda mitad, ha firmado autógrafos y posado para numerosas fotos. Hay ganas de verle en acción

Cousillas sale en Huelva con Álvaro Valles en portería; defensa de cuatro con Héctor Bellerín y Junior Firpo como laterales en una defensa guardada en el eje por Marc Bartra y Natan de Souza . El doble pivote será para Marc Roca y Facundo Bernal ; en la segunda línea ofensiva estarán Pablo García , Pablo Fornals y Rodrigo Riquelme ; mientras que Nelson Deossa volverá a hacer de '9'

El segundo entrenador del Real Betis, Rubén Cousillas, llevará nuevamente las riendas del equipo verdiblanco en ausencia de Manuel Pellegrini, que cuenta con permiso del club para atender asuntos personales

El Real Club Recreativo de Huelva recibe en la noche de este miércoles 22 de julio al Real Betis, que para disputar su segundo partido de la pretemporada 2026 se ha desplazado hasta la capital onubense para participar en la LVII edición del Trofeo Colombino, que arranca a partir de las 21:00 horas y que ESTADIO Deportivo va a narrar en directo, minuto a minuto.

El Real Betis quiere alcanzar al Atlético de Madrid en el palmarés del Trofeo Colombino

El Real Betis pone así final a una ausencia de justo 10 años en este prestigioso torneo estival que ha conquistado hasta en cinco ocasiones, la última de ellas en el verano de 2016, cuando Gustavo Poyet figuraba como nuevo entrenador del club verdiblanco. El RC Recreativo de Huelva, que en la 2026/2027 volverá a competir en la Segunda Federación, será su único oponente en este retorno.

Sólo el Atlético de Madrid, con seis entorchados, y el equipo anfitrión, un Recreativo que ha conseguido dejar en casa el Colombino un total de 15 veces, superan al Betis en el palmarés de un famosísimo torneo que arrancó en 1965 y que vivió su máximo apogeo en los periodos estivales de las décadas de los 80 y los 90 del siglo pasado. Por entonces se jugaba un cuadrangular con semifinales y final. Desde hace ya unos años se disputa a partido único y así se dirime el campeón de esta LVII edición.

Máxima expectación en Huelva: el Recreativo ha colgado el 'No hay billetes'

La visita a Huelva de un vecino geográfico como el Betis, con desplazamientos de una hora en coche desde Sevilla (para quienes no estén ya allí en las playas onubenses) y con un plantel que se prepara para la elitista UEFA Champions League, ha generado una enorme expectación y en el Estadio Nuevo Colombino se colgó el 'No hay billetes' con más de 24 horas de antelación sobre el encuentro de esta noche.

Isco Alarcón y Antony se quedan en Sevilla

El Real Betis se estrenó en pretemporada con un 0-3 ante el modesto Sf Lotte, partido que puso fin al 'stage' en Alemania y que resolvieron un doblete de Pablo García y un penalti transformado por Nelson Deossa. Para este segundo encuentro, destacan las bajas de Isco Alarcón y Antony dos Santos, que se quedan en Sevilla dosificando sus músculos después de un curso muy duro.

El extremo brasileño se incorporó más tarde con permiso del club y va aumentando cargas poco a poco. El mediapunta malagueño, por su parte, se fue antes de la concentración en tierras germanas por motivos familiares y tampoco pudo estar en el primer amistoso veraniego; pero ya se ha ejercitado esta semana con el resto del grupo. Es decir, a priori no hay motivo alguno para la preocupación sobre la ausencia de ambos.

Pellegrini cede el mando a Rubén Cousillas y se estrena Diego Conde

El que no ha vuelto aún es Manuel Pellegrini, que viajó a su país por asuntos privados, y será Rubén Cousillas quien ejerza como primer entrenador ante el Recre. Además de Isco y Antony, tampoco han entrado en la lista el aún convaleciente Ez Abde y los mundialistas Giovani Lo Celso, Álvaro Fidalgo y Cucho Hernández, que siguen de vacaciones. La gran novedad entre los expedicionarios es el portero Diego Conde, que hace dos días se convirtió oficialmente en el tercer fichaje del Betis 26/27 tras los del mediocentro Facundo Bernal y el lateral zurdo Fran García.