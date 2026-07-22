Recreativo - Betis: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el segundo amistoso de pretemporada

El Betis disputa esta noche el prestigioso Trofeo Colombino contra el Recreativo de Huelva, segunda prueba de pretemporada para el nuevo proyecto verdiblanco

El Betis de Champions afronta este miércoles el segundo amistoso de la presente temporada en una cita con sabor añejo al disputar el torneo veraniego más vetusto del fútbol español.

No en vano, el equipo verdiblanco disputará esta noche la LVII edición del Trofeo Colombino, creado en 1965, como rival del Recreativo de Huelva, club Decano en España, por lo que se enfrentan dos clubes históricos en un torneo con enorme solera y que ha despertado expectación por la visita heliopolitana.

El equipo onubense milita actualmente en Segunda RFEF, en el mismo grupo que los dos filiales hispalenses tras su descenso, y está construyendo un proyecto con la intención de ascender a Primera Federación con dos exsevillistas al frente. De este modo, el Recre le ha dado la llave de la dirección deportiva a Luci Martín y el elegido para el banquillo ha sido Jesús Galván, exentrenador del Sevilla Atlético y que estuvo cerca de hacerse con el mando del primer equipo nervionense.

Tres bajas aseguradas en el Betis

El Betis enfila el segundo test de la puesta a punto tras cerrar la concentración en Alemania con un cómodo triunfo ante el humilde Sportfreunde Lotte, de la cuarta alemana, con goles de Pablo García y Deossa.

El cuadro verdiblanco no dispone para este partido de los tres internacionales que disputaron el Mundial, casos de Lo Celso, Álvaro Fidalgo y Cucho Hernández, a la par que que reserve todavía a Abde, incorporado el lunes tras superar la lesión que le obligó a abandonar la concentración de Marruecos. Es destacable que Isco y Antony se han quedado fuera de la convocatoria. Por otro lado, Diego Conde puede debutar como meta bético tras anunciarse el lunes su fichaje.

Recreativo-Betis: ¿A qué hora empieza el partido?

El amistoso que enfrenta esta noche al Betis con el Decano del fútbol español, el segundo de la pretemporada verdiblanca, se disputará en el Nuevo Colombino este miércoles 22 de julio de 2026, a partir de las 20:30 horas. Se espera una gran entrada en el estadio recreativista, con numerosa presencia de aficionados heliopolitanos.

Recreativo-Betis: ¿Dónde verlo por televisión?

Este partido, que mide a verdiblancos con el Recreativo en los albores de la preparación, podrá verse en televisión de forma gratuita a través de los canales oficiales de la entidad de La Palmera, que lo emitirá por Betis TV y también por Youtube para que los aficionados dispongan de la posibilidad de seguir las evoluciones del nuevo Betis.

Recreativo-Betis: ¿Cómo seguir online este duelo?

Además de poder verlo por televisión, existe la posibilidad de no perderse nada de este encuentro gracias al directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un pormenorizado minuto a minuto con cada detalle de lo que ocurra sobre el césped del Nuevo Colombino. Tras el partido, continuará la cobertura del choque con las declaraciones de los protagonistas.