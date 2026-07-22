Isco y Antony se quedan fuera de la convocatoria del Betis contra el Recreativo

Pese a entrenarse ayer con el grupo, las dos estrellas verdiblancas, al igual que Abde, no han entrado en la lista para la cita de esta noche en el Trofeo Colombino, en el que se estrena Diego Conde

Isco se ha quedado fuera pese a entrenarse ayer con el grupo.RBB

El Betis afronta esta noche su segundo amistoso de la pretemporada en el Trofeo Colombino, en el que se enfrenta al Recreativo de Huelva, y lo cierto es que la lista de citados para este test resulta significativa por la importancia de las ausencias.

Y es que se han quedado fuera de la convocatoria dos puntales como Isco Alarcón y Antony, lo que en cierto modo sorprende tanto en cuanto ambos se ejercitaron con normalidad en la sesión de entrenamiento de ayer y todo apuntaba a que podrían disfrutar de minutos contra el Decano.

Precaución con Isco y Antony y ausencia de Abde

Sin embargo, el cuerpo técnico bético, encabezado por Rubén Cousillas ante la ausencia por motivos personales de Manuel Pellegrini, ha optado por la precaución por el estado físico de sus estrellas y la necesidad de dosificarlos.

Antony ya se ausentó en varios entrenamientos en Alemania mientras que el malagueño tuvo que volver antes a Sevilla también por temas propios. A priori, no hay motivo para que salten las alarmas, aunque es inevitable que exista preocupación en el beticismo por la ausencia de dos futbolistas fundamentales para el proyecto de Champions.

Tampoco aparece en la lista Ez Abde, si bien en su caso se esperaba, pues el lunes regresó de las vacaciones y ayer trabajó en solitario después de haber dejado atrás la lesión que le impidió disputar el Mundial. Los rumores a su alrededor no cesan.

Evidentemente, la lista de ausencias la completan los tres internacionales que todavía no se han sumado a la pretemporada, casos de Giovani Lo Celso, Cucho Hernández y Álvaro Fidalgo, que tiene previsto renunciar a sus últimos días de asueto para empezar con el equipo el 'stage' en Marbella a partir del próximo lunes.

Diego Conde se estrena en una lista bética

La principal novedad es la de Diego Conde, pues, tras ser anunciado su fichaje el pasado lunes, entra por primera vez en una convocatoria heliopolitana y podría estrenarse entre los tres palos de la portería bética.

Esta es la lista de futbolistas para el choque contra el Recreativo de Huelva: Álvaro Valles, Diego Conde, Manu González, Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Diego Llorente, Valentín Gómez, Emmanuel, Junior Firpo, Fran García, Facundo Bernal, Pablo Fornals, Marc Roca, Iván Corralejo, Rica, Iker Losada, Nelson Deossa, Gonzalo Petit, Borja Alonso, Rodrigo Riquelme, Pablo García y José Antonio Morante.

En total, disponen de una nueva oportunidad hasta seis jugadores del filial, casos de Manu González, Emmanuel, Corralejo, Rica y Morante. También está Iker Losada, un descarte de Pellegrini, y Deossa, en plenas negociaciones con el Vasco da Gama.