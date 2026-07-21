Fabián no se esconde sobre su regreso al Betis y el de Ceballos: "Esperemos... cada vez falta menos"

"Nunca me escondo; tengo ganas de volver", insiste el futbolista del PSG, que ampliará su contrato con los parisinos, pero que no se resiste a su sueño de retirarse como verdiblanco; sus maneras de marcharse y sus continuos guiños en la distancia allanarán el camino cuando llegue su día

Algunos se habían hecho ilusiones sobre el posible regreso de Fabián Ruiz al Real Betis el año que viene, cuando expiraba su contrato con el PSG, aunque ha pactado su ampliación hasta 2029, cuando tendrá ya 33 años, para muchos ya una edad muy avanzada para dar el callo. Joaquín Sánchez, eso sí, lo hizo con uno más y aún aguantó ocho temporadas. En el fútbol, todo sea dicho, puede pasar cualquier cosa, pero lo que nadie puede nunca echar en cara al palaciego es su amor por los colores verdiblancos. Cada vez que le han preguntado, la misma respuesta: le gustaría retirarse en su casa.

El homenaje recibido este martes en su pueblo, un clásico ya cada verano, tenía más coartada aún en este 2026, pues el zurdo y su paisano Pablo Martín Páez 'Gavi' acaban de proclamarse campeones del Mundo con la selección española. Un logro que no impidió que faltaran a su cita y que, aunque no hubieran conseguido, les valdría el derecho a que los dos campos de césped de Los Palacios y Villafranca, el Marismas y el San Sebastián, sean rotulados con sus nombres, como el pabellón municipal antes con el de Jesús Navas, tal y como adelantaba el alcalde, Juan Manuel Valle Chacón.

"La verdad es que sí. Siempre lo he dicho. Nunca me escondo. Tengo ganas de volver. Cada vez falta menos, soy bético y algún día espero poder volver al Betis", aseveraba con prudencia (no depende estrictamente de él) Fabián Ruiz entre cientos de palaciegos y decenas de medios de comunicación. Una realidad que se planteará seguramente en un futuro no muy lejano, pues, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, la directiva que encabeza Ángel Haro y varios miembros del 'staff' y la plantilla mantienen un contacto frecuente y cordial tanto con el mediocentro como con sus agentes, por lo que, en cuanto se alineen los astros, el dossier estará sobre la mesa heliopolitana.

El canterano bético más laureado, con permiso de Ceballos, Del Sol y Gordillo, encartado para el Balón de Oro

Ha ganado Fabián Ruiz, al que su inmerecido poco renombre hace que la prensa no lo incluya entre los candidatos al Balón de Oro ("sería un honor estar en esa pelea", confiesa), aparte de nueve títulos en Francia y uno en Italia, varios internacionales con el PSG (dos Champions League, una Supercopa de Europa y una Intercontinental), más casi todo lo que se puede ganar con España: el Europeo sub 21, la Nations League, la Eurocopa y el Mundial, por lo que es ya el canterano bético más laureado.

Con permiso, claro está, de Dani Ceballos (tres Champions, dos Supercopas de Europa, una Intercontinental, tres Mundiales de Clubes, ocho entorchados nacionales con Real Madrid y Arsenal, más el mismo Europeo sub 21 y otro sub 19), Luis del Sol (una Eurocopa, una Copa de Europa, una Intercontinental, dos Ligas españolas y una Copa del Rey, más una y una italianas) y Rafael Gordillo (cinco Ligas, una UEFA, otra del Rey y una Supercopa de España), pues Joaquín Sánchez 'sólo' ganó las tres Copas del Rey.

Partidario de que Dani vuelva a Heliópolis

El que podría adelantarse es su coetáneo y compañero de promoción Dani Ceballos, que rescindió recientemente con el Real Madrid y es agente libre, una de las condiciones que le ponía el Real Betis para estudiar su regreso. De momento, no se ha avanzado demasiado, centrándose los responsables verdiblancos en aligerar plantilla y generar plusvalías, mientras el utrerano, que será padre por partida doble en unos días, sigue descartando a la competencia para cumplir su sueño. "No he podido hablar con él, la verdad. En el Mundial prácticamente no he podido hablar con nadie. Pero esperemos que se pueda hacer (su fichaje). Y, si vuelve al Betis, pues contento por todos los béticos".