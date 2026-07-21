Irrumpe en la puja por Lomónaco: Iñigo Pérez da el OK y habría oferta de ocho millones

El 'Submarino' se habría sumado a la carrera por uno de los centrales argentinos con mayor proyección del mercado; el Betis mantiene su interés en un futbolista que ha cambiado de agencia de representación

El Villarreal CF mantiene activado su rastreo del mercado en busca de futbolistas que puedan sumar verdaderas garantías al primer proyecto de Iñigo Pérez en el banquillo de La Cerámica. En este sentido, el último nombre en aparecer en la órbita es el de Kevin Lomónaco. El defensa de Independiente lleva un tiempo situado en el escaparate europeo y ahora es el conjunto castellonense el que, según informa Gol Digital, ha entrado de lleno en la puja por este futbolista, internacional argentino en sus categorías inferiores.

La información sostiene que el flamante técnico groguet ya ha dado su visto bueno a la operación y que la dirección deportiva trabaja en una oferta que rondaría los ocho millones de euros para tratar de convencer al histórico club de Avellaneda.

La aparición del Villarreal añade un nuevo aspirante a una carrera que ya contaba con varios pretendientes tanto en España como en el resto de Europa.

El Betis sigue pendiente de la situación

El interés del Villarreal aparece con una mejora inicial de las intentonas béticas, al menos en cuanto a apuesta económica. El club heliopolitano trasladó una oferta detallada a su agencia de representación que consistía en siete millones de euros por el 60% del pase, con una obligación más adelante de hacerse con un 20% más por 2,5 millones, por lo que en total abonaría 9,5 millones de euros por el 80% del central. Independiente no atendió esta propuesta al considerarla insuficiente y ni siquiera comenzaron las negociaciones ente clubes. El Betis, no obstante, sigue sin perder de vista al zaguero argentino.

El Villarreal mejoraría esa propuesta inicial y subiría la puja a los ocho millones de euros, aunque se desconoce si negociaría posteriormente alguna obligación de compra por otra cantidad extra.

Lomónaco ha cambiado de representante

La principal novedad de las últimas semanas pasa por el cambio de representación del futbolista. Lomónaco ha pasado de estar vinculado de la agencia argentina MS + a la internacional AS1, una empresa que tiene mucha más vinculación europea.

El movimiento se interpreta como un factor que facilita futuras negociaciones, al tiempo que ha ampliado la proyección internacional del central y ha reactivado el interés de varios clubes europeos.

Iñigo Pérez busca un nuevo líder para la defensa

En La Cerámica siguen trabajando para reforzar el eje de la zaga y el perfil de Lomónaco encaja en la idea que maneja Iñigo Pérez para su nuevo proyecto. Con 25 años, el argentino destaca por su capacidad para defender espacios, su contundencia en el duelo individual y su buena salida de balón, cualidades especialmente valoradas en el modelo de juego que pretende implantar el nuevo entrenador amarillo.

El técnico ya habría dado su bendición al fichaje, convencido de que reúne las condiciones necesarias para adaptarse rápidamente a LaLiga. No obstante, cualquier movimiento dependerá también de la evolución del mercado de salidas del Villarreal, especialmente de operaciones como la posible marcha de Pape Gueye, que permitiría aumentar el margen económico de la dirección deportiva.

Un central con experiencia y proyección

Lomónaco se ha consolidado como uno de los defensores más cotizados del fútbol argentino. Formado en Lanús, pasó posteriormente por Red Bull Bragantino y Tigre antes de explotar definitivamente en Independiente.

Durante la última temporada disputó 44 encuentros oficiales, acumulando más de 3.800 minutos sobre el terreno de juego. Su progresión no ha pasado desapercibida en Europa. Además del Villarreal y el Betis, también ha sido relacionado en los últimos meses con el Real Oviedo, dentro del proyecto impulsado por el Grupo Pachuca.

Un precio más accesible que hace un año

Otro de los factores que alimentan el interés de los clubes españoles es la rebaja en las pretensiones económicas de Independiente. Hace apenas un año, el conjunto argentino rechazaba operaciones cercanas a los 12 millones de euros por el defensa. Sin embargo, las cifras que se manejan actualmente son considerablemente inferiores.

Desde Argentina se habla de una valoración cercana a los ocho millones de euros de un futbolista con contrato hasta 2028 y doble nacionalidad argentina e italiana. Lomónaco es un jugador llamado a dar el salto al fútbol español puesto que reúne varios de los requisitos más solicitados por los clubes europeos, sobre todo porque no ocupa plaza de extracomunitario.

La competencia será importante, especialmente con el Betis al acecho, aunque en La Cerámica consideran que el central argentino posee el perfil idóneo para reforzar una defensa llamada a afrontar una temporada marcada por el regreso a la Liga de Campeones.