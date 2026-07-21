Marcos Senna desvela cómo lo fichó Luis Aragonés para la 'Roja': "Estaba acojonado"

El excentrocampista del Villarreal CF y campeón de Europa con España en 2008 repasó en el podcast 'V Play' algunos de los momentos más importantes de su carrera y desveló desconocidas anécdotas de la generación que cambió la historia de la selección española

Marcos Senna volvió a abrir el baúl de los recuerdos. El eterno capitán del Villarreal CF fue el primer invitado de la tercera temporada de 'V Play Podcast', donde analizó el presente de la selección española y repasó algunos de los episodios más significativos de su carrera. Entre ellos, cómo se gestó su llamada internacional por España y el papel que desempeñó Luis Aragonés en el nacimiento de la mejor Selección de todos los tiempos.

El hispano-brasileño, leyenda viva de la historia del Villarreal, ha cumplido 50 años en un 2026 redondo para la selección española con la conquista de la segunda estrella, de ahí que fuese generoso a la hora de ofrecer divertidas e inéditas anécdotas de su etapa como internacional.

El día que Luis Aragonés le convenció para 'fichar' por España

Uno de los momentos más llamativos de su intervención llegó cuando Senna explicó cómo se produjo su primer contacto con Luis Aragonés antes de convertirse en jugador internacional por España. El excentrocampista recordó que todo ocurrió de forma discreta tras un partido disputado en el entonces estadio de El Madrigal, después de jugar contra el FC Barcelona, cuando recibió un inesperado mensaje desde el propio club.

"Había algún rumor. Después del partido, duchándome, alguien del club me dijo, 'Marcos, alguien quiere hablar contigo, es Luis Aragonés'. Nos vimos en el hotel para que nadie supiese. Entró y me dijo 'Marcos, ¿qué tal? Enhorabuena. Mira, nosotros te hemos estado acompañando porque estamos meditando traerte. No es seguro aún, calma, pero obviamente nos gustaría saber si a ti te interesaría, ¿cómo lo ves?'. Y yo 'por supuesto que sí, míster'".

"Me daba mucho respeto Luis Aragonés porque yo le veía por la tele, era muy gruñón. Y yo ahí estaba un poco acojonado. 'Míster, sí, claro, claro que sí. Y él me mira y me dice: 'Mírame a los ojitos, ¿verdad que sí? Y yo 'sí, sí, sí'".

Aquella conversación fue el inicio de una etapa irrepetible. Senna acabaría convirtiéndose en uno de los campeones de la Eurocopa 2008.

Luis Aragonés, el líder que cambió la historia

Senna también dedicó buena parte de la conversación a recordar la figura de Luis Aragonés, el seleccionador que transformó para siempre la mentalidad de España. El otrora internacional destacó la cercanía del 'Sabio de Hortaleza' y la manera en la que conseguía liberar la tensión del grupo incluso antes de las grandes finales.

Entre las anécdotas más curiosas recordó la forma en la que Aragonés pronunciaba incorrectamente algunos nombres de futbolistas rivales, algo que terminaba provocando las risas de todo el vestuario. "Antes de la final de la Eurocopa había una tensión enorme y de repente decía: 'Ojo con Wallace' (en referencia a Michael Ballack). Nosotros ya sabíamos lo que venía. Salíamos de la charla descojonándonos y él lo hacía aposta porque le daba igual".

Una voz autorizada para analizar a la nueva España

Campeón de la Eurocopa de 2008, Senna fue uno de los futbolistas que inició la etapa más gloriosa de la selección española, Senna también analizó a la actual generación de internacionales antes de la final del Mundial, mostrando su total respeto por el grupo dirigido ahora por Luis de la Fuente.

Su figura continúa siendo una referencia tanto para el Villarreal como para el fútbol español. Dos décadas después de aterrizar en Miralcamp, el hispano-brasileño sigue representando los valores que le convirtieron en uno de los jugadores más queridos de la historia del Submarino Amarillo y en una pieza fundamental de la selección que cambió para siempre la historia del fútbol español.