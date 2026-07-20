Logan Costa, el primer mundialista en ponerse a las órdenes de Iñigo Pérez

El central caboverdiano regresó este lunes al trabajo después de disfrutar de poco más de dos semanas de vacaciones tras la eliminación de su país el Mundial a manos de Argentina en los dieciseisavos de final

La pretemporada del Villarreal ha sumado este lunes un efectivo más. Logan Costa se ha reincorporado a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y ya trabaja bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Iñigo Pérez, convirtiéndose en el primer internacional amarillo que participó en el Mundial en regresar de sus vacaciones.

El defensa de Cabo Verde pone fin a un breve periodo de descanso después de que su selección cayese eliminada el pasado 3 de julio frente a Argentina en los dieciseisavos de final. Desde entonces, apenas ha disfrutado de dos semanas y un día de vacaciones, adelantando así su vuelta pese a que el club debe conceder por ley tres semanas de descanso a los futbolistas que hayan participado en la cita internacional.

Esta decisión de adelantar su retorno se entiende por el deseo del central de recuperar cuanto antes el ritmo competitivo. Logan Costa no disputó ni un solo minuto durante el Mundial y quiere aprovechar la pretemporada desde el primer día para convencer al nuevo técnico amarillo.

Un curso para dejar atrás la lesión

La temporada que está a punto de comenzar se presenta especialmente importante para el internacional caboverdiano. Hace justo un año sufrió una grave lesión de rodilla en el primer encuentro de la pretemporada, una rotura del ligamento cruzado anterior que condicionó por completo su primer curso como futbolista del Villarreal.

Aunque Marcelino le dio algunos minutos en las últimas jornadas de Liga frente al Rayo Vallecano y al Atlético de Madrid, el seleccionador Bubista optó durante el Mundial por la pareja formada por Roberto Lopes y Diney Borges en el centro de la zaga, dejando a Logan Costa sin estrenarse en todo el campeonato.

Aun así, el defensor formó parte de una de las grandes sorpresas del torneo, con una Cabo Verde que alcanzó los dieciseisavos de final y que fue, además, la única selección a la que la campeona del mundo, España, no logró derrotar durante toda la competición.

Pépé y Pape Gueye, los siguientes en regresar

La incorporación de Logan Costa será únicamente la primera de las varias que espera Iñigo Pérez durante esta semana. Los siguientes en regresar deberían ser Nicolas Pépé y Pape Gueye, cuyos combinados nacionales también fueron eliminados en la misma ronda del Mundial.

El extremo marfileño inició sus vacaciones el 1 de julio, después de caer un día antes frente a la Noruega de Erling Haaland. Si no media ningún permiso adicional concedido por el club, está previsto que vuelva a ejercitarse entre mañana martes y el miércoles.

Una situación similar vive Pape Gueye. El centrocampista senegalés comenzó su descanso el 2 de julio tras despedirse del torneo un día antes por la eliminación de Senegal ante Bélgica, por lo que su reincorporación también se espera a mediados de esta semana. En su caso, además, su nombre podría ganar protagonismo durante el mercado de fichajes, ya que no se descarta que lleguen grandes ofertas por el internacional africano antes del cierre de la ventana estival.

Todavía faltan más mundialistas

Pese al regreso de Logan Costa, Iñigo Pérez todavía no podrá contar con todos los internacionales que disputaron el Mundial. Además de Pépé y Pape Gueye, el técnico sigue pendiente de la vuelta de Tani Oluwaseyi y Tajon Buchanan, mientras que Renato Veiga y Alex Freeman continúan siendo los futbolistas que más podrían retrasar su incorporación al equipo al haber llegado más lejos en la competición.

Mientras tanto, el Villarreal continúa avanzando en una exigente pretemporada que, tras el estreno frente al Benfica, llevará al equipo a medirse al PSV Eindhoven antes de viajar a Italia para disputar la Como Cup. Después llegarán los amistosos frente al Levante y el Galatasaray, las últimas pruebas antes del inicio oficial de una temporada en la que el 'Submarino' volverá a competir en la Champions League.