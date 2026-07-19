Vinculan a Nicolas Raskin: Roig negocia su fichaje por 20 millones de euros

El Villarreal trabaja en uno de sus grandes objetivos, un centrocampista llamado a convertirse en el relevo de Parejo; el 'Submarino' es el principal favorito para hacerse con un futbolista que también ha despertado el interés de Betis y Manchester United

Tras desatascar su 'operación salida', el Villarreal comienza a dar forma al proyecto de Iñigo Pérez con la prioridad absoluta de reforzar el centro del campo.

La urgencia pasa por incorporar a un futbolista capaz de asumir responsabilidades tanto en la construcción como en la recuperación y el nombre que gana fuerza en las últimas horas es el de Nicolas Raskin.

Según informa el portal británico TEAMtalk, las conversaciones entre el Villarreal y el Rangers avanzan muy positivamente. La propuesta del conjunto castellonense asciende a 20 millones de euros fijos más una cantidad en variables, cifra que permitiría al club escocés cerrar una de las ventas más importantes de los últimos años.

Las negociaciones están en plena ebullición y el 'Submarino' parte con ventaja para hacerse con el internacional belga, aunque no es el único club que sigue de cerca su situación. Además del interés del Manchester United, también ha sido relacionado con el Real Betis, que quiere reforzar su centro del campo.

Un internacional belga en plena madurez

A sus 25 años, Nicolas Raskin atraviesa el mejor momento de su carrera. Formado en las categorías inferiores del Standard de Lieja y del Gent, terminó consolidándose en el Standard antes de dar el salto al Rangers en el mercado invernal de 2023.

Desde su llegada a Glasgow se ha convertido en una pieza indispensable del conjunto escocés por su capacidad de abarcar campo, su facilidad para recuperar balones y su continuidad al juego. Su evolución también le ha permitido hacerse un hueco en la selección absoluta de Bélgica.

Precisamente, el pasado Mundial de 2026 terminó de consolidar su nombre a nivel internacional. Raskin fue uno de los habituales en el once de los 'Diablos Rojos' hasta la eliminación frente a España en los cuartos de final, ofreciendo un rendimiento que llamó la atención de varios clubes europeos.

La pasada campaña firmó además sus mejores registros ofensivos, con siete goles y nueve asistencias entre todas las competiciones, demostrando que, además de su trabajo defensivo, también puede aportar llegada desde segunda línea y una notable capacidad para generar juego.

El Rangers ya prepara su salida

En Escocia dan prácticamente por hecho que la venta del centrocampista terminará produciéndose este verano. De hecho, diversos medios británicos aseguran que el Rangers ya tiene previsto reinvertir el dinero de la operación en dos incorporaciones para reconstruir su centro del campo.

El conjunto dirigido por Derek McInnes trabaja para cerrar los fichajes de Jen Herto-Dahl y Vanja Dragojevic, dos altas que quedarían financiados en gran parte con el traspaso de Raskin al Villarreal.

La entidad escocesa mantiene una filosofía basada en potenciar futbolistas jóvenes para obtener importantes plusvalías en el mercado.

Un perfil ideal para el sistema de Iñigo Pérez

En el Villarreal consideran que Nicolas Raskin reúne prácticamente todas las condiciones que busca Íñigo Pérez para su nuevo proyecto. Se trata de un mediocentro con personalidad, agresivo en la presión, muy fiable en la recuperación y con calidad suficiente para iniciar el juego desde atrás.

Su polivalencia también juega a su favor, ya que puede actuar como pivote defensivo o como mediocentro organizador, adaptándose a distintos sistemas tácticos. Además, su experiencia en competiciones europeas y con la selección belga supone un valor añadido para un Villarreal que disputará competición continental.

La operación todavía no está cerrada, pero las negociaciones avanzan por buen camino y el 'Submarino' confía en aprovechar su ventaja para adelantarse a otros pretendientes. Si nada se tuerce, Nicolas Raskin podría convertirse en el segundo fichaje del Villarreal este verano tras el regreso de Carlos Romero.