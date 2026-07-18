Carlos Romero, tras vestir otra vez el amarillo: "Tenía ganas de volver a sentirlo"

El lateral valenciano reapareció con el Villarreal en el estreno de Iñigo Pérez ante el Benfica y se mostró ilusionado con su regreso a La Cerámica, convencido de que el equipo crecerá con el paso de las semanas

El regreso de Carlos Romero fue una de las notas más positivas del estreno del Villarreal en la pretemporada. Más allá de la derrota por 2-0 frente al Benfica en el Estadio Algarve, el lateral izquierdo volvió a enfundarse la camiseta amarilla dos temporadas después de su cesión al Espanyol, donde terminó de consolidarse como uno de los defensores más fiables de LaLiga.

Tras el encuentro, el futbolista de Torrent admitió que el equipo todavía se encuentra en plena fase de construcción y valoró sus primeras sensaciones a las órdenes de Iñigo Pérez, confesando la ilusión que le hacía volver a defender los colores del 'Submarino'.

Un primer amistoso para coger sensaciones

Carlos Romero restó importancia al resultado del primer test de preparación y se centró en el trabajo que el equipo viene realizando en este inicio de pretemporada. Con apenas una semana y media de entrenamientos y numerosos internacionales todavía ausentes, el lateral considera que el amistoso debe servir para seguir asimilando los conceptos del nuevo cuerpo técnico. "Bueno, al final es para buscar sensaciones con el equipo. Estamos mejorando cada día, asumiendo la idea del míster. Creo que en la semana de entrenamientos que llevamos, el ritmo que le hemos estado metiendo nos tiene que servir", comentó en referencia a la derrota en Faro.

El Villarreal ofreció una imagen discreta frente al conjunto lisboeta y terminó cayendo por culpa de los goles de Rafa Silva y Pavlidis en la segunda mitad. Sin embargo, el encuentro dejó pocas conclusiones más allá de los primeros automatismos que Iñigo Pérez comienza a implantar y del reparto de minutos entre los futbolistas disponibles. "Es verdad que siempre queremos ganar, aunque sea amistoso, pero bueno, sirve para tocar sensaciones, poco a poco ir cogiendo el ritmo y seguir creciendo", valoró el único fichaje hasta ahora del Villarreal.

Un regreso muy esperado a La Cerámica

Protagonista especial en el primer once del técnico navarro, Carlos Romero regresó este verano al Villarreal después de dos temporadas cedido en el Espanyol, donde disputó 71 partidos oficiales, anotó ocho goles y terminó de dar el salto definitivo al máximo nivel.

Su excelente rendimiento convenció al club amarillo para convertirlo en una pieza estratégica del nuevo proyecto. Antes incluso de incorporarse a la pretemporada, el Villarreal anunció su renovación hasta 2031, ampliando dos años el contrato que ya tenía firmado y confirmando la enorme confianza depositada en un futbolista llamado a ocupar un papel protagonista tras la marcha de Alfonso Pedraza.

Después de volver a vestir la camiseta amarilla, Romero no ocultó la emoción que suponía regresar al club donde se formó. "La verdad es que ya tenía ganas, ¿no?, de volver a sentir el jugar aquí, poco a poco pues seguir conociendo también a los compañeros, ir integrándome en el grupo, y la verdad es que muy feliz. Espero que sea un año bonito y seguro que lo haremos especial".

El lateral, que llegó al Villarreal en 2019 procedente del Torre Levante, completó todo el recorrido por la cantera grogueta antes de debutar con el primer equipo. Ahora vuelve mucho más maduro, con experiencia consolidada en Primera División y dispuesto a competir por un puesto en el once junto a Sergi Cardona.

Convencido del proyecto de Iñigo Pérez

Otro de los asuntos sobre los que habló el defensor fue el inicio de la etapa de Iñigo Pérez. Romero destacó la cercanía del entrenador y aseguró que la plantilla está asimilando con rapidez una idea futbolística que considera muy atractiva. "Pues la verdad es que tiene las ideas muy claras. Sabemos la forma que tiene de jugar y al final es verdad que hay que adaptarse un poco todos, pero bueno, creo que es muy cercano, es un míster que sabe transmitir, sabe ser cercano a nosotros, y la verdad es que la idea nos gusta, estamos a gusto. Hay que ir poco a poco pues cogiendo la forma y llegarán las cosas", finalizó el lateral valenciano.

El técnico navarro apenas acumula una semana y media de trabajo al frente del Villarreal, pero ya ha comenzado a introducir conceptos como una presión más alta y mayor agresividad tras pérdida. La adaptación requerirá tiempo, especialmente con una plantilla que todavía espera la incorporación de varios internacionales y que seguirá sufriendo modificaciones durante el mercado.

El próximo compromiso del 'Submarino' llegará en apenas una semana, el próximo sábado 25 de julio frente al PSV Eindhoven, una nueva oportunidad para que Iñigo Pérez continúe dando forma a su proyecto y para que futbolistas como Carlos Romero sigan sumando minutos que le servirán para acoplarse y seguir ganando confianza.