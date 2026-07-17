El mercado se mueve peligrosamente para uno de los mediocentros que más gustan en el Betis

Su gran papel en el Mundial con Bélgica ha colocado en el escaparate a Nicolas Raskin, que como adelantó ESTADIO Deportivo ya fue ofrecido a Manu Fajardo el pasado verano. Ahora ocupa un lugar preferente en su agenda como posible alternativa a Amrabat

La salida de Nelson Deossa rumbo al Vasco da Gama debe hacerse oficial a lo largo del fin de semana. Con ello, el Real Betis abrirá hueco en su plantilla para la incorporación de un nuevo centrocampista, con Dani Ceballos esperando movimientos desde La Cartuja. Pero la configuración final de la medular verdiblanca aún podría sufrir más cambios. El futuro de Lo Celso tampoco está claro e incluso Marc Roca ha sido vinculado con el Espanyol. Además, en realidad aún falta otra pieza por incorporar, pues no se descarta el regreso de Sofyan Amrabat, pero si no se logra convencer al Fenerbahçe, que exige un traspaso, habrá que acudir al mercado para firmar a un relevo del internacional marroquí.

De este modo, Manu Fajardo maneja una lista de mediocentros con diferentes perfiles y uno de los que más consenso genera es Nicolas Raskin, que como adelantó ESTADIO Deportivo ya fue ofrecido por sus agentes el pasado verano. Sin embargo, su situación ha cambiado mucho desde entonces. Su gran papel en el Mundial con la selección del Bélgica, eliminada por España en cuartos de final, le ha colocado en el escaparate y son muchos e importantes los clubes interesados en el 'pitbull' nacido en Lieja.

Así juega Nicolas Raskin

Ha participado en lo seis encuentros disputados por los 'diablos rojos', cuatro de ellos como titular, y ha firmado dos asistencias. Pero, sobre todo, Raskin ha llamado la atención por su energía y resistencia física, destacando por ser un futbolista incansable, agresivo en la presión y en la marca, lo que le convierte en un gran recuperador. Aunque no está exento de calidad. Diestro, tiene un buen manejo de balón con ambas piernas y le gusta romper líneas en conducción, destacando también por su visión de juego.

Con 'novias' en Italia e Inglaterra

Todo ello le ha colocado, a sus 25 años, en la agenda de conjuntos italianos, como el Inter de Milán, e ingleses, como el Aston Villa o el Manchester United, los últimos en salir a la palestra en la prensa británica. Aunque el único que habría dado un paso al frente, de momento, es el Hull City, recién ascendido a la Premier League, presentando una oferta de entre 10 y 12 millones de euros.

El precio que pide el Rangers

Dicha propuesta ha sido rechazada por el Rangers, donde Raskin tiene contrato hasta 2028. El conjunto escocés sabe que es el momento de sacar una buena tajada por su centrocampista después de tres temporadas y media en sus filas, en las que ha disputado 145 encuentros y ha firmado 13 goles y 23 asistencias. Así se indica que exigiría más de 17 millones de euros, cantidad que está por encima del valor de mercado que la web especializada Transfermarkt le otorgaba antes del Mundial (12 millones).

El deseo de Nicolas Raskin

El internacional belga, en cualquier caso, está convencido de que ha llegado el momento de dar un nuevo salto y abandonar Escocia, aunque de momento se lo toma con calma, disfrutando de unos días de vacaciones en su país. “Le gustaría dar el siguiente paso en su carrera a nivel de clubes este verano, aunque todavía no hay ofertas concretas”, ha asegurado al respecto el periodista Maxime Hendrick, del medio belga Sudinfo, recordando además que “el Standard de Lieja está siguiendo de cerca la situación, tras haber negociado una cláusula de reventa del 20 por ciento” cuando lo traspasó en el mercado invernal de la 22/23 por 1,5 millones.

Llegado el caso de que en la reconstrucción de la medular verdiblanca se opte por dar el paso y echar sus redes sobre Raskin, a priori como alternativa a Amrabat, en La Cartuja saben por tanto que la competencia será dura. Su proyecto de Champions, no obstante, puede ser un atractivo caramelo para el belga, el mismo que podría ofrecerle también el Villarreal en LaLiga.