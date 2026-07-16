30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 17 de julio de 2026

El extremo, que provocó el penalti que abría el marcador ante Francia, y el lateral, que sentenció el marcador frente a los galos, dudas de Luis de la Fuente por motivos físicos a 72 horas de jugarse contra Argentina el título que podría dibujar una segunda estrella sobre el escudo de 'La Roja'

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 17 de julio de 2026

El atacante del Barça dialoga con el seleccionador nacional este jueves.IMAGO

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La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 17 de julio de 2026:

- ENTRE ALGODONES

Como Pedro Porro, Lamine Yamal se ejercita aparte del grupo con un vendaje en su muslo izquierdo a tres días de la gran final del Mundial 2026

- SEVILLANÍSIMA

El Betis acapara elogios con su segunda equipación para la 26/27, dedicada a la memoria de Sandra Peña (con su familia como actores improvisados) y a las víctimas del 'bullying', pero inspirada también en los mantos de la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana

- EL LILLE NO SE DECIDE

El Sevilla sigue esperando el OK por Nianzou, que pasó reconocimiento médico pero cuyo desembarco no acaba de convencer en términos económicos al LOSC

- PROFETAS EN SU CASA

Tras asignar al pabellón municipal el nombre de Jesús Navas, Los Palacios rotulará sus dos campos de césped, el Marismas y el San Sebastián, como Fabián Ruiz y Pablo Gavira.

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