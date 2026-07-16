30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 16 de julio de 2026

Muchos movimientos en torno a la planificación de los dos clubes hispalenses, con salidas inesperadas en La Cartuja y otras deseadas en el Ramón Sánchez-Pizjuán para poder cuadrar las cuentas, avanzar en el rearme y registrar a sus tres primeras caras nuevas del verano

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 16 de julio de 2026

El gerundense se va 'motu proprio' y el madrileño está como loco por sustituirle.RBB / IMAGO

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La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 16 de julio de 2026:

- POR SORPRESA

Pau López pide marcharse al Andorra por motivos familiares para estar más cerca de su casa y el Betis, que no tenía pensado acudir al mercado de porteros, avanza con el Villarreal para obtener la cesión con opción de compra de Diego Conde, que sonó para el Sevilla

- LA NUEVA CONTENCIÓN

Presentación en Nervión de los tres fichajes, que no pueden ser inscritos hasta que haya ventas como la de Oso, tasado en 10 millones más bonus

- INGLATERRA 1-2 ARGENTINA / LA ALBICELESTE SE CITA CON ESPAÑA

Los goles de Enzo Fernández en el 85 y Lautaro Martínez en el 92, con sendas asistencias de Messi, permiten a los vigentes campeones remontar y alcanzar 'in extremis' la final del Mundial ante 'La Roja'.

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