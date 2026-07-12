La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo, 12 de julio de 2026

Akor Adams, Oso, Miguel Sierra, José Antonio Morante y Manu González son algunos de los principales nombres propios del día

La portada de ESTADIO Deportivo para este domingo, día 12 de julio de 2026, viene cargada con el posible traspaso de Akor Adams, la presunta ofensiva por Oso, el primer partido en la pretemporada del Sevilla FC, la victoria de España en la Euro sub 19 con papel destacadísimo de dos canteranos del Real Betis como José Antonio Morante y Manu González, o los dos últimos partidos de los cuartos de final del Mundial 2026. Casi nada.

Una pasta por Akor... ¿y otra por Oso?

El Sevilla FC ha cerrado un principio de acuerdo para traspasar a Akor Adams al Venezia FC por 16,8 millones de euros más entre cuatro y siete millones más en función del cumplimiento de variables de diversa complejidad. Sólo falta el anuncio con la oficialidad.

Además de multiplicar por cuatro el precio del delantero nigeriano en poco más de un año y medio (llegó del Montpellier por 5,5 kilos), el club nervionense también negocia con la ACF Fiorentina una posible venta de Oso, que podría dejar en caja entre 12 y 15 millones más.

El Sevilla se estrena en la pretemporada 2026

Sevilla FC 1-0 Juventud de Torremolinos CF. El conjunto nervionense vence con un gol de penalti del extremo granadino en un buen partido de los canteranos y con buenas sensaciones en los estrenos de Arouna Sangante, Jon Guridi y Juan Iglesias. Tras el choque, el club anunció las lesiones de Marcao Teixeira y del propio Oso.

Morante y Manu González, campeones de Europa

España 2-0 Alemania. Final de la UEFA Euro sub 19 de Gales 2026. El Real Betis toca la gloria con las botas de José Antonio Morante y los guantes de Manu González. La 'Rojita' conquista su décimo entorchado con un torneo perfecto con cinco victorias, 19 goles a favor y ni uno solo en contra. El club verdiblanco puede presumir de tener al Bota de Oro y al primer portero imbatido de la historia del torneo.

El Mundial 2026 completará esta madrugada sus calendario de semifinales

Además del encuentro entre Francia y España, fijado para las 21:00 horas del próximo martes 14 de julio -día de la Fiesta Nacional en el país galo-, en la madrugada de este domingo se ha decidido el otro duelo, que se jugará a la misma hora del miércoles 15-J, entre los vencedores del Noruega - Inglaterra que comenzó a las 23:00 h y el Argentina - Suiza de las 03:00 h.