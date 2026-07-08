La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves, 9 de julio de 2026
El Betis se marcha de pretemporada con un pasajero de lujo, un Fran García que es bético para los cuatro próximos años
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La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves, 9 de julio de 2026
SALTO DE CALIDAD
El Betis cierra el fichaje de Fran García para las cuatro próximas temporadas, un refuerzo de Champions para el lateral izquierdo
El excapitán deja el Hajduk Split y avisa: "Si me llama el Sevilla, mañana cojo un vuelo"
UN ÁRBITRO PARA CREER
Michael Oliver pitará el España-Bélgica, un colegiado que trae buenos recuerdos a la Roja
SUIZA COMPLETA LOS CUARTOS
El equipo helvético supera a Colombia por penaltis (0-0); este jueves, Francia-Marruecos