30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves, 9 de julio de 2026

El Betis se marcha de pretemporada con un pasajero de lujo, un Fran García que es bético para los cuatro próximos años

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Fran García llega al BetisRBB

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SALTO DE CALIDAD

El Betis cierra el fichaje de Fran García para las cuatro próximas temporadas, un refuerzo de Champions para el lateral izquierdo

IVAN RAKITIC SE OFRECE

El excapitán deja el Hajduk Split y avisa: "Si me llama el Sevilla, mañana cojo un vuelo"

UN ÁRBITRO PARA CREER

Michael Oliver pitará el España-Bélgica, un colegiado que trae buenos recuerdos a la Roja

SUIZA COMPLETA LOS CUARTOS

El equipo helvético supera a Colombia por penaltis (0-0); este jueves, Francia-Marruecos

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