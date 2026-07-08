El Betis se marcha de pretemporada con un pasajero de lujo, un Fran García que es bético para los cuatro próximos años

08 de julio de 2026 23:19 CET

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves, 9 de julio de 2026

SALTO DE CALIDAD

El Betis cierra el fichaje de Fran García para las cuatro próximas temporadas, un refuerzo de Champions para el lateral izquierdo

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UN ÁRBITRO PARA CREER

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