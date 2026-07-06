30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 7 de julio de 2026

España derrota a Portugal gracias a un gol de Mikel Merino en el último minuto del partido y se clasifica para los cuartos de final del Mundial 2026. El Real Betis hace oficial el fichaje de Facundo Bernal, mientras que el Sevilla FC sufre la lesión de Alfon que se pierde la pretemporada

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La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 7 de julio de 2026.IMAGO

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La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 7 de julio de 2026.

- Portugal 0-1 España: Chupinazo

España derrota a Portugal por 0-1 y se clasifica para los cuartos de final del Mundial 2026 gracias a un gol de Mikel Merino, natural de Pamplona y en el momento que va a comenzar San Fermín, en el último minuto de partido.

- Garra Charrúa para la medular verdiblanca

El Real Betis hace oficial el fichaje de Facundo Bernal, que firma hasta el 30 de junio de 2031. El centrocampista, que ya ha revelado que portará el dorsal 6, se ha mostrado ilusionado por unirse a un equipo al que quería venir y con el que va a jugar la UEFA Champions League.

- Alfon cae lesionado

El extremo del Sevilla FC sufre una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho que le hará perderse toda la pretemporada.

- Diferencias por Akor Adams

El Venezia no se olvida del delantero pero no llega, de momento, a los 15 millones de euros que exige el Sevilla FC.

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