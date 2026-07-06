Primer gran contratiempo en el Sevilla: parte médico de Alfon y tiempo de baja

El albaceteño, que había regresado de su cesión en el Villarreal para quedarse en principio, sufre una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho que le hará perderse toda la pretemporada

El Sevilla FC ha comenzado este lunes el trabajo de pretemporada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Luis García Plaza ha comenzado así a preparar la 26/27 con una plantilla reforzada por varios canteranos que a buen seguro irá cambiando mucho a lo largo del verano. Además, han sido varias las ausencias, destacando la de Rafa Mir, tras el acuerdo alcanzando para que el delantero se ejercite al margen mientras se le busca una salida dada su incómoda situación.

Junto al murciano han faltado los internacionales Vlachodimos, Akor Adams y Gabriel Suazo, amén de los mundialistas Rubén Vargas y Djibril Sow. Tampoco han estado Ejuke, que se encuentra resolviendo unos problemas burocráticos, y Nianzou, con permiso del club para sumarse más tarde. Pero la nota negativa de esta primera jornada la ha protagonizado Alfon González.

Entre siete y ocho semanas de baja

El extremo saltó al césped para asistir a la charla del técnico madrileño y acto seguido se retiró al interior de las instalaciones. Poco después, el club confirmaba que las pruebas médicas a las que ha sido sometido a su regreso a la capital hispalense han detectado que sufre una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho. Y no se trata precisamente de una lesión menor, pues se perderá toda la pretemporada.

Según apunta Muchodeporte, el albaceteño estará de baja entre siete y ocho semanas de baja. Es decir, que no llegaría al estreno en LaLiga, previsto para dentro de seis semanas. Concretamente, será el fin de semana del 15-16 de agosto en casa ante el Rayo Vallecano. Es más, si se cumplen los peores pronósticos y está en torno a dos meses en el dique seco, tampoco estaría en la visita al Athletic de la segunda jornada ni en el duelo como local frente al Atlético de Madrid que tendrá lugar el 29-30 del próximo mes.

Contaba como 'refuerzo' tras el 'no' del Villarreal

El contratiempo, sin duda, es importante, pues Alfon había regresado de su cesión en el Villarreal con el objetivo de convertirse de nuevo en un refuerzo para la plantilla nervionense. Además, si había alguna posibilidad de buscarle una nueva salida, esta lesión la dificulta sobremanera.

En el Sánchez-Pizjuán habrían celebrado por todo lo alto que el 'submarino amarillo' ejecutase la opción de compra pactada el pasado enero, que se elevaba a 7 millones de euros. Habría supuesto un negocio redondo, con un plusvalía íntegra al aterrizar hace un año gratis procedente del Celta de Vigo. Pero estaba cantado que en La Cerámica no se lo quedarían en propiedad. Allío también llegó lesionado, con un desgarro muscular en un gemelo, y solo fue titular en tres de los 10 partidos en los que le utilizó Marcelino García Toral, con un tanto en su haber.

Los números de Alfon y la necesidad de fichar en los costados

Antes de ello, tampoco había respondido a las expectativas en el Sevilla FC durante el primer tramo de la campaña. Se esperaba mucho de la que había sido una oportunidad de mercado aprovechada por Víctor Orta antes de ceder el testigo a Antonio Cordón. No en vano, venía de firmar 8 goles y 5 asistencias con la camiseta celeste en la 24/25. Pero entre lesiones y bajo rendimiento, en enero se le abrió la puerta con un bagaje de 13 encuentros, tres de ellos en la Copa del Rey, y dos tantos en 463 minutos de juego, saliendo solo tres veces desde el inicio con Matías Almeyda en el campeonato liguero.

Sus continuos problemas físicos desde que aterrizó en Nervión resultan sin duda preocupantes. Ya el pasado curso se perdió hasta ocho choques por dicho motivo. Pero, pese a todo, se contaba con él para sumar en una plantilla que necesita extremos, pues ya salieron Januzaj y Alexis Sánchez y el futuro de Rubén Vargas y Ejuke no está nada claro