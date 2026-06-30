Betis y Sevilla ya conocen sus calendarios en LaLiga: las fechas de los dos derbis de la 26/27

El sorteo celebrado en Madrid deparó que el primer duelo cainita de la temporada tenga lugar en el Sánchez-Pizjuán, acogiendo La Cartuja el de la segunda vuelta

A pocos días para que ambos equipos comiencen sus respectivas pretemporadas, Real Betis y Sevilla FC ya conocen cómo será su camino en LaLiga en la campaña 2026/2027, en la que los verdiblancos tratará de defender su preciado estatus de Champions y el conjunto nervionense partirá a priori con el objetivo de no pasar tanto apuros clasificatorios como el último curso.

El debut, con la fecha aún en el aire

El campeonato liguero arrancará antes que en otras competiciones europeas, el 15-16 de agosto, debutando los de Manuel Pellegrini en Mestalla frente al Valencia y el cuadro adiestrado por Luis García Plaza ante el Rayo Vallecano en casa. Sin embargo, cabe recordar que los dos conjuntos hispalenses tendrían la posibilidad de solicitar el retraso de su debut en caso de que algunos de sus representantes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá alcancen las semifinales. De ese modo, comenzarían su andadura liguera con los duelos de la segunda jornada.

Para que los equipos que se encuentren en dicha situación recuperen los choques inaugurales, la RFEF y la LaLiga han reservado como fechas los días 25, 26 y 27 de agosto (martes, miércoles y jueves). Aunque los afectados disponen también de la posibilidad de solicitar su estreno justo después de la jornada inaugural, el martes 18, miércoles 19 o jueves 20 de agosto.

En Nervión el 22 de noviembre y en La Caruja el 7 de febrero

Pero más allá de que el momento concrete del comienzo esté en el aire, como siempre, la atención se centra en las fechas de las dos ediciones de El Gran Derbi. Así, el primer duelo de la máxima rivalidad sevillana tendrá lugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán el 22 de noviembre (jornada 13). Por su parte, en la segunda vuelta, el Estadio de La Cartuja acogerá el choque cainita entre Real Betis y Sevilla FC el 7 de febrero (jornada 23).

Dos duros compromisos para acabar LaLiga

Desde la Plaza de Colón de Madrid, y con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, el sorteo volvió a ofrecer un calendario asimétrico, como en las últimas temporadas, estando prevista la última jornada para el 30 de mayo, con dos atractivos duelos para los conjuntos hispaenses. Así los verdiblancos echarán el cierre en casa ante el Atlético de Madrid, mientras que a los nervionenses les tocará hacerlo en La Rosaleda frente al Málaga, en un siempre caliente duelo regional. Antes, el 24 de abril, tendrá lugar la disputa de la final de la Copa del Rey.