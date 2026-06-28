Posible retraso en el debut liguero de Betis y Sevilla: motivo y fecha del estreno

El Mundial puede condicionar la fecha de estreno de los dos clubes hispalenses en la 26/27 al contemplar la RFEF fechas alternativas para la jornada 1 en el caso de aportar internacionales a las semifinales

El Betis de Pellegrini y el Sevilla de García Plaza podrían arrancar más tarde la temporada.IMAGO

La temporada 26/27 arrancará el fin de semana del 15/16 de agosto, pero, a día de hoy, resulta muy posible que el Betis se estrene más tarde en el curso venidero y empiece a rodar días después que el grueso de los equipos en la máxima categoría, lo que también podría ocurrir en el caso del Sevilla.

Y es todos los clubes con internacionales en las semifinales del Mundial pueden retrasar su comienzo si lo desean en el campeonato liguero y su debut se produciría en la segunda jornada si los implicados no solicitan otra posible fecha más temprana.

El Betis, con sumas opciones de estar presente en semifinales

A día de hoy, el Betis ha firmado un pleno en los dieciseisavos de final por la clasificación de Giovani Lo Celso, con Argentina, Cucho Hernández (Colombia), Cédric Bakambu (RD Congo), Ricardo Rodríguez (Suiza), Álvaro Fidalgo (México) y Sofyan Amrabat (Marruecos), lo que amplía sus opciones de contar con semifinalistas-

Además, las selecciones de dos de sus activos, Cucho Hernández y Lo Celso, es decir, Argentina y Colombia, se cruzarían en cuartos de final de la parte inferior del cuadro, lo que garantizaría la presencia de uno de ellos en la penúltimo escalón. Un duelo probable por el potencial y la trayectoria de los dos combinados en lo que va de cita mundialista, cuando, además, la Albiceleste se medirá con Cabo Verde en dieciseisavos de final.

El Sevilla, por su parte, también ha metido a sus representantes en la siguiente fase, casos de Nyland, con Noruega, y de Sow y Rubén Vargas, una de las sensaciones de la cita, con Suiza. A priori, es más remoto de que sus selecciones entre en 'semis', pero a día de hoy existe la posibilidad.

Las fechas alternativas para la disputa de la primera jornada

De colar a un representante en semifinales, la programación de la RFEF y la LaLiga contempla que los clubes en estas circunstancias disputarán la primera jornada los días 25, 26 y 27 de agosto, es decir martes, miércoles y jueves. No obstante, los afectados disponen de la posibilidad de solicitar su estreno justo después de la jornada inaugural, el martes 18, miércoles 19 o jueves 20 de agosto.

El sorteo del calendario se llevará a cabo este martes y se conocerá cuál sería el partido que quedaría aplazado si Sevilla o Betis están representadas en las semifinales del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. De momento, los dos clubes hispalenses vibrarán con sus efectivos en la inminente fase eliminatoria.