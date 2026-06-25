Rubén Vargas, a un paso de destronar a Luis Fabiano en el cuadro de honor del Sevilla en los Mundiales

Con su tanto ante Canadá, el suizo ha igualado las dos dianas de En-Nesyri en Qatar 2022 y ahora tiene al alcance cazar al máximo goleador sevillista en el Mundial mientras en Nervión celebran su beneficiosa revalorización

El Mundial se ha convertido en una fuente de buenas noticias para el Sevilla, con pleno de clasificaciones para dieciseisavos tras su consumarse el pase de Nyland con Noruega y de Rubén Vargas y Sow con Suiza.

En este sentido, los focos se centran especialmente en el extremo suizo por su evidente revalorización en la cita mundialista por un destacado rendimiento, cristalizado en acierto de cara a puerta.

De hecho, tras resaltar con Qatar pese al empate, resultó vital en el triunfo ante Bosnia entrando desde el banquillo para asistir en la primera diana y anotar la segunda en el 4-1 definitivo. Este rol clave le abrió de nuevo la puerta del once contra Canadá y mantuvo su nivel hasta el momento, pues en el minuto 46 abrió la cuenta Suiza en un duelo que terminó 2-1 y con la clasificación para los suizos.

Vargas alcanza a En-Nesyry y entra en el cuadro de honor sevillista

Este tanto, además de remarcar su posición en el centro del escaparate, le sitúa cerca de un récord en la historia del Sevilla, pues ya se ha hecho un hueco de honor entre los máximos goleadores sevillistas en los Mundiales.

De hecho, con su acierto ante Canadá, Vargas ha dado caza a Youssef En-Nesyri, autor de dos tantos en Qatar 2022, cuando alcanzó las semifinales con la selección de Marruecos. Así, anotó en la fase de grupos y también en cuartos de final y se colocó como el segundo goleador nervionense en la máxima competición internacional.

Solo tiene por delante a Luis Fabiano, su siguiente objetivo al alcance

Rubén Vargas solo tiene por encima ahora a un delantero que marcó una época en el Ramón Sánchez-Pizjuán, Luis Fabiano y la realidad es que tiene a tiro alcanzarlo también.

'O Fabuloso', en el Mundial que coronó a España en Sudáfrica, firmó tres tantos, con un doblete a Costa de Marfil y otro a Chile, lo que le llevó a lo más alto de esta clasificación.

Ahora, Vargas tendrá la oportunidad de destronarle, porque, como mínimo, disputará el partido de dieciseisavos con la opción de avanzar. Por ahora está a un solo gol de igualar el registro del brasileño y también de convertirse en el primer jugador del Sevilla que marca en tres partidos distintos del Mundial, y a dos de liderar la tabla histórica en solitario si agranda su figura en la cita norteamericana con dos tantos más.

De momento, su valor ya se ha disparado y el Sevilla se frota las manos de cara a obtener beneficios millonarios con su traspaso.