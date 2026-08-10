El Fenerbahce se sale con la suya: Amrabat da marcha atrás y regresa a Turquía

El pivote marroquí seguía entrenándose en su país a la espera de solucionar su futuro pero este lunes ha aterrizado en Estambul para reincorporarse a los entrenamientos con el Fenerbahce, que sigue pidiendo una cantidad a la que no puede llegar el Beis

Hasta la fecha de hoy, el Real Betis tan solo ha realizado dos fichajes en este mercado de verano, los de Facundo Bernal, por 9,5 millones de euros y el de Fran García, por dos millones de euros. Estas llegadas suplen las salidas de Sergi Altimira, vendido al Sporting de Portugal por 18,25 millones de euros, y de Ricardo Rodríguez, que acabó contrato el pasado 30 de junio.

Pero todavía deben llegar al menos dos refuerzos más, uno para paliar la marcha de Cédric Bakambu en la delantera y otro para la de Sofyan Amrabat en el centro del campo. Y en este último caso, el favorito es el propio Amrabat. El futbolista marroquí ha estado ejercitándose en solitario desde que acabar su participación en el Mundial, hace hoy justo un mes, en Marrakech junto a su hermano, Nordin, a la espera de resolver su futuro, no volviendo a Estambul para entrenar con el Fenerbahce para así presionar al conjunto otomano.

Sin embargo, el club turco ha reclamado al futbolista ya su presencia en la pretemporada con el equipo, pese a que su salida se da por hecha, por lo que en las últimas horas, Sofyan Amrabat ha dejado su país, Marruecos, para volver a Turquía. Así lo ha anunciado el propio club otomano, que ha informado de hace escasos minutos que Amrabat ya está en Estambul.

"Nuestro futbolista Sofyan Amrabat ha llegado a Estambul para someterse a los reconocimientos médicos y comenzar sus entrenamientos. Tras someterse a los reconocimientos médicos que se realizarán esta mañana, nuestro jugador comenzará los entrenamientos en nuestras instalaciones de Samandira Can Bartu", ha explicado el Fenerbahce.

De esta forma, la posición de fuerza que había elegido el jugador para intentar acelerar su salida del club no ha surtido efecto, por lo que tendrá que seguir esperando pacientemente para concretar su marcha hasta el final del mercado.

La voluntad de Amrabat y el deseo del Betis

No cabe duda que el Betis y Amrabat quieren seguir su aventura juntos tras la cesión del año pasado, pero con la condición de que el futbolista debe rebajarse su alta ficha. El club verdiblanco no se acerca ni por asomo a las pretensiones del Fenerbahce, que comenzó pidiendo entre 15 y 20 millones de euros por el pivote pero nadie se ha acercado a esas cifras, por lo que tarde o temprano tendrá que asumir la realidad. La intención del Betis es invertir una cifra bastante inferior, entre cinco y seis millones de euros, para la vuelta del pivote deseado por Manuel Pellegrini pero al mismo tiempo se trabajar en otras alternativas, ya que el tiempo apremia.

También ha tenido el jugador algún acercamiento del fútbol árabe, que ha puesto sobre la mesa más dinero de traspaso para el Fenerbahce, pero el marroquí sigue siendo reacio a marcharse a Arabia Saudí a sus 29 años y prefiere jugar en una liga de primer nivel europeo.Así las cosas, el jugador ha vuelto a Estambul para entrenar con el Fenerbahce, que este miércoles juega ante el Sturm Graz el partido de vuelta del 'play off' de acceso a la Champions League tras ganar 2-0 la ida en Turquía, partido para el que no está citado Amrabat, que comenzará a entrenar en solitario a la espera de que vuelvan sus compañeros de Austria.