El Inter de Milán asusta al Betis para el último amistoso de Champions: vuelven Stones, Lautaro y Thuram

Cristian Chivu, técnico del Inter de Milán, ya ha podido contar con sus tres últimos internacionales mundialistas para el último partido de preparación, que le enfrentará al Betis el próximo sábado en Bari

El Real Betis afronta una última semana de pretemporada atípica, ya que en realidad esta semana comienza LaLiga para casi todos los equipos, pero no para el Betis, que tras la clasificación de Giovani Lo Celso para las semifinales del pasado Mundial ya tenía derecho a solicitar un aplazamiento de su primera jornada de liga, que es contra el Valencia.

Así lo hizo el conjunto verdiblanco y LaLiga cumplió con su palabra retrasando dicho partido entre la jornada 2 y 3, por lo que visitará Mestalla el martes 25 y comenzará su andadura en el torneo doméstico el viernes 21 frente a la Real Sociedad en La Cartuja, es decir, una semana más tarde.

Por dicho motivo el club heliopolitano buscó un amistoso más para este fin de semana con el objetivo de seguir apurando en su preparación y el rival que encontraron no pudo ser de mayor rival, nada más y nada menos que el Inter de Milán, actual campeón de la Serie A y de la Coppa Italia, que pondrá a prueba a los hombres de Manuel Pellegrini apenas seis días antes de su estreno liguero.

Y lo pondrá a prueba con todas las letras ya que Cristian Chivu, técnico del Inter, ya tiene a su disposición a todos sus mundialistas, incluidos los últimos en llegar, el inglés John Stones, flamante fichaje de este verano para el centro de su defensa, el francés Marcus Thuram y el argentino Lautaro Martínez.

Los tres internacionales se ejercitaron ayer domingo por primera vez en Appiano Gentile, la ciudad deportiva del conjunto 'nerazzurro', para comenzar con su puesta a punto tras unas merecidas vacaciones. Los tres futbolistas comenzaron con un trabajo individualizado para más tarde incorporarse al grupo con el resto de sus compañeros, pues no hay tiempo que perder.El Inter ya está de vuelta de su gira por Hong Kong y Perth en una pretemporada donde está jugando amistosos muy exigentes ante rivales como el Karlsruher, Manchester City, AC Milan o Juventus y permanece invicto. Ahora espera el Real Betis, el próximo sábado, a partir de las 19:30 horas en Bari, un duelo para el que Chivu ya quiere dar minutos a los dos atacantes recién llegados, Lautaro y Thuram.

En el caso de John Stones parece que Chivu le dará más tiempo pues apenas acaba de conocer a sus compañeros, por lo que no parece probable que vaya a tener minutos todavía frente al Betis, un rival exigente, y el rumano no quiere correr riesgos innecesarios.

El camino del Betis en pretemporada

A los hombres de Manuel Pellegrini ya solo le queda un único amistoso por disputar. El pasado sábado disputó su primer amistoso en La Cartuja, una cita ante el exigente Bournemouth que finalizó con empate a dos y las expulsiones de Antony y Scott.

Además del empate ante los pupilos de Marco Rose, el Betis suma cinco victorias, ante el Sportfreunde Lotte (0-3), el Recreativo de Huelva (0-1), el Olympique de Lyon (4-0), la UD Almería (1-0) y el Arsenal (1-3), y una derrota por la mínima, en la visita al Granada (1-0).

Tras el último amistoso ante el Inter de Milán, el Betis acabará el mes de agosto jugando sus tres primeros partido de LaLiga frente a la Real Sociedad, el Valencia y el Levante.